https://ria.ru/20250605/pvo-2020985795.html
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за вечер
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за вечер - РИА Новости, 05.06.2025
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за вечер
Силы ПВО уничтожили за два часа 29 БПЛА над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:13:00+03:00
2025-06-05T00:13:00+03:00
2025-06-05T00:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за два часа 29 БПЛА над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны."С 22.00 мск 4 июня до 0.00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточняет ведомство:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за вечер
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над тремя российскими регионами