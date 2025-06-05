https://ria.ru/20250605/pvo-2020985795.html

Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за вечер

Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за вечер - РИА Новости, 05.06.2025

Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за вечер

Силы ПВО уничтожили за два часа 29 БПЛА над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:13:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за два часа 29 БПЛА над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны."С 22.00 мск 4 июня до 0.00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Как уточняет ведомство:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)