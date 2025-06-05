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ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области
ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 05.06.2025
ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области
ПВО России уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:24:00+03:00
2025-06-05T11:24:00+03:00
2025-06-05T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПВО России уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Около 9.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Позже Минобороны добавило, что около 11.20 мск дежурными средствами ПВО в регионе был уничтожен еще один украинский беспилотник.
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россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность
ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области
МО РФ: ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области