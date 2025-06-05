Путин назначил Шувалова председателем рабочей группы Совета по нацпроектам
Путин назначил Шувалова председателем рабочей спецгруппы Совета по нацпроектам
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФИгорь Шувалов
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Игорь Шувалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, созданной для координации деятельности институтов развития.
Президент РФ в четверг подписал указ, в соответствии с которым создается специальная рабочая группа Совета для обеспечения координации деятельности институтов развития для достижения национальных целей и реализации национальных проектов и программ. Позднее было опубликовано распоряжение, в соответствии с которым глава государства утвердил положение о специальной рабочей группе и ее состав.
Согласно утвержденному составу специальной рабочей группы, ее председателем назначен глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, ответственным секретарем - первый замглавы корпорации развития Александр Браверман.
"Образовать специальную рабочую группу по координации деятельности институтов развития Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - сообщается в распоряжении.
Кроме этого, в состав рабочей группы вошли министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент РСПП Александр Шохин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман, гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Алексей Горбань, президент "Опоры России" Александр Калинин и другие.