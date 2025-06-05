https://ria.ru/20250605/putin-2021190264.html

Путин назначил Шувалова председателем рабочей группы Совета по нацпроектам

Путин назначил Шувалова председателем рабочей группы Совета по нацпроектам - РИА Новости, 05.06.2025

Путин назначил Шувалова председателем рабочей группы Совета по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T21:09:00+03:00

2025-06-05T21:09:00+03:00

2025-06-05T21:37:00+03:00

россия

игорь шувалов

владимир путин

александр браверман

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929808002_0:341:633:697_1920x0_80_0_0_3944924c51e84bfd5a3a740dc64820c0.png

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, созданной для координации деятельности институтов развития. Президент РФ в четверг подписал указ, в соответствии с которым создается специальная рабочая группа Совета для обеспечения координации деятельности институтов развития для достижения национальных целей и реализации национальных проектов и программ. Позднее было опубликовано распоряжение, в соответствии с которым глава государства утвердил положение о специальной рабочей группе и ее состав. Согласно утвержденному составу специальной рабочей группы, ее председателем назначен глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, ответственным секретарем - первый замглавы корпорации развития Александр Браверман. "Образовать специальную рабочую группу по координации деятельности институтов развития Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - сообщается в распоряжении.Кроме этого, в состав рабочей группы вошли министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент РСПП Александр Шохин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман, гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Алексей Горбань, президент "Опоры России" Александр Калинин и другие.

https://ria.ru/20250605/putin-2021181631.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь шувалов, владимир путин, александр браверман, нацпроекты