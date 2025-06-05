https://ria.ru/20250605/putin-2021181631.html

Путин расширил список основных задач Совета по нацпроектам

Путин расширил список основных задач Совета по нацпроектам - РИА Новости, 05.06.2025

Путин расширил список основных задач Совета по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин своим указом расширил список основных задач Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в частности, орган также будет... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:26:00+03:00

2025-06-05T19:26:00+03:00

2025-06-05T19:26:00+03:00

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом расширил список основных задач Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в частности, орган также будет подготавливать предложения по совершенствованию деятельности институтов развития при достижении национальных целей и реализации национальных проектов и программ. Глава государства подписал указ о внесении изменений в положение о Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, документ был опубликован в четверг. Документом вносятся изменения в пункт положения об основных задачах Совета. "Дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: подготовка предложений президенту Российской Федерации по совершенствованию деятельности институтов развития при достижении национальных целей и реализации национальных проектов и программ", - сообщается в документе. Кроме того, Совет будет рассматривать по предложению специальной рабочей группы результаты достижения стратегических ориентиров, определенных для институтов развития, и участия институтов развития в достижении национальных целей и реализации национальных проектов и программ.

https://ria.ru/20250527/putin-2019364005.html

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россия, владимир путин, политика