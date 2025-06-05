https://ria.ru/20250605/putin-2021179682.html

Путин подписал указ о создании рабочей группы по нацпроектам

Путин подписал указ о создании рабочей группы по нацпроектам - РИА Новости, 05.06.2025

Путин подписал указ о создании рабочей группы по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам для координации деятельности... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:08:00+03:00

2025-06-05T19:08:00+03:00

2025-06-05T19:08:00+03:00

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам для координации деятельности институтов развития, соответствующий документ был опубликован в четверг."Для обеспечения координации деятельности институтов развития в части, касающейся взаимоувязки их целей задач, объединения их компетенций, финансовых, интеллектуальных, организационных и иных нефинансовых ресурсов для достижения национальных целей и реализации национальных проектов программ, создается специальная рабочая группа совета", - сообщается в указе о внесении изменений в положение о Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Председателем специальной рабочей группы Совета является председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", отмечается в документе."Положение о специальной рабочей группе совета, ее состав и перечень институтов развития, координация деятельности которых осуществляется специальной рабочей группой совета, утверждаются президентом РФ", - уточняется в указе.

https://ria.ru/20250527/putin-2019364005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия