https://ria.ru/20250605/putin-2021179682.html
Путин подписал указ о создании рабочей группы по нацпроектам
Путин подписал указ о создании рабочей группы по нацпроектам - РИА Новости, 05.06.2025
Путин подписал указ о создании рабочей группы по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам для координации деятельности... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:08:00+03:00
2025-06-05T19:08:00+03:00
2025-06-05T19:08:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам для координации деятельности институтов развития, соответствующий документ был опубликован в четверг."Для обеспечения координации деятельности институтов развития в части, касающейся взаимоувязки их целей задач, объединения их компетенций, финансовых, интеллектуальных, организационных и иных нефинансовых ресурсов для достижения национальных целей и реализации национальных проектов программ, создается специальная рабочая группа совета", - сообщается в указе о внесении изменений в положение о Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Председателем специальной рабочей группы Совета является председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", отмечается в документе."Положение о специальной рабочей группе совета, ее состав и перечень институтов развития, координация деятельности которых осуществляется специальной рабочей группой совета, утверждаются президентом РФ", - уточняется в указе.
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владимир путин, россия
Путин подписал указ о создании рабочей группы по нацпроектам
Путин подписал указ о создании рабочей группы Совета по стратегическому развитию
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам для координации деятельности институтов развития, соответствующий документ был опубликован в четверг.
"Для обеспечения координации деятельности институтов развития в части, касающейся взаимоувязки их целей задач, объединения их компетенций, финансовых, интеллектуальных, организационных и иных нефинансовых ресурсов для достижения национальных целей и реализации национальных проектов программ, создается специальная рабочая группа совета", - сообщается в указе о внесении изменений в положение о Совете при президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам.
Председателем специальной рабочей группы Совета является председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", отмечается в документе.
"Положение о специальной рабочей группе совета, ее состав и перечень институтов развития, координация деятельности которых осуществляется специальной рабочей группой совета, утверждаются президентом РФ", - уточняется в указе.