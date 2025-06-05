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"Наш Зен-Ладен": в Киеве раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место - РИА Новости, 05.06.2025
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18:24 05.06.2025 (обновлено: 19:13 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021173195.html
"Наш Зен-Ладен": в Киеве раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место
"Наш Зен-Ладен": в Киеве раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место - РИА Новости, 05.06.2025
"Наш Зен-Ладен": в Киеве раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место
Президент Владимир Путин указал Зеленскому его место, отказавшись от встречи на высшем уровне, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:24:00+03:00
2025-06-05T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин указал Зеленскому его место, отказавшись от встречи на высшем уровне, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Путин абсолютно грамотно воспользовался идиотскими решениями Зеленского по проведению терактов на территории РФ и фактически отказался от переговоров", — написал он.Политик отметил, что теперь для того, чтобы вернуть Путина за стол переговоров, Трампу нужно давить на Зеленского. При этом делать это надо в форме, при которой Киеву не позволят ни подрывы мостов, ни удары по аэродромам, добавил он."Видимо, эту позицию до Зеленского уже донесли вчера — таким перепуганным, с бегающими глазками, он выглядел, делая заявления о готовности встречи с Путиным. Наш Зен-Ладен. И кончит так же, вот увидите", — заключил Дубинский.Владимир Путин 4 июня на совещании с правительством подчеркнул, что с террористами никто переговоры не ведет.Глава государства также отметил, что прекращение огня, о котором говорят киевские власти, будет использовано для накачки Украины западным вооружением. Кроме того, Киев продолжит насильственную мобилизацию и подготовку терактов, подобные тем, которые произошли в Брянской и Курской областях, подчеркнул Путин.Президент добавил, что киевский режим на фоне огромных потерь на фронте пытается запугать Россию, перейдя к организации терактов. По его словам, преступления против мирного населения накануне второго раунда переговоров в Стамбуле были направлены на его срыв.
https://ria.ru/20250605/otvet-2021149066.html
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в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
"Наш Зен-Ладен": в Киеве раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место

Дубинский: Путин воспользовался решениями Зеленского и отказался от встречи

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин указал Зеленскому его место, отказавшись от встречи на высшем уровне, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Путин абсолютно грамотно воспользовался идиотскими решениями Зеленского по проведению терактов на территории РФ и фактически отказался от переговоров", — написал он.
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Политик отметил, что теперь для того, чтобы вернуть Путина за стол переговоров, Трампу нужно давить на Зеленского. При этом делать это надо в форме, при которой Киеву не позволят ни подрывы мостов, ни удары по аэродромам, добавил он.
"Видимо, эту позицию до Зеленского уже донесли вчера — таким перепуганным, с бегающими глазками, он выглядел, делая заявления о готовности встречи с Путиным. Наш Зен-Ладен. И кончит так же, вот увидите", — заключил Дубинский.
Владимир Путин 4 июня на совещании с правительством подчеркнул, что с террористами никто переговоры не ведет.
Глава государства также отметил, что прекращение огня, о котором говорят киевские власти, будет использовано для накачки Украины западным вооружением. Кроме того, Киев продолжит насильственную мобилизацию и подготовку терактов, подобные тем, которые произошли в Брянской и Курской областях, подчеркнул Путин.
Президент добавил, что киевский режим на фоне огромных потерь на фронте пытается запугать Россию, перейдя к организации терактов. По его словам, преступления против мирного населения накануне второго раунда переговоров в Стамбуле были направлены на его срыв.
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