https://ria.ru/20250605/putin-2021144364.html

Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Трампа

Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025

Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Трампа

Сигналы о потенциальном диалоге между США и Россией нарушают схему деятельности "глубинного государства" Запада, основанную на конфронтации, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:12:00+03:00

2025-06-05T17:12:00+03:00

2025-06-05T19:17:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сигналы о потенциальном диалоге между США и Россией нарушают схему деятельности "глубинного государства" Запада, основанную на конфронтации, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Так он прокомментировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, прошедший накануне."Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ. Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации", — написал Дмитриев в Telegram-канале.По мнению главы РФПИ, любая перспектива диалога и взаимодействия воспринимается этими силами как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности. При этом он подчеркнул, что именно сотрудничество отвечает реальным интересам большинства мировых стран и помогает укреплять глобальную безопасность.Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне вечером. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.

https://ria.ru/20250605/radiostantsiya-2021022754.html

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владимир путин, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, в мире