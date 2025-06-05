Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Трампа
Дмитриев: сигналы о возможности диалога нарушают конфронтацию Запада
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сигналы о потенциальном диалоге между США и Россией нарушают схему деятельности "глубинного государства" Запада, основанную на конфронтации, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, прошедший накануне.
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"Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ. Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации", — написал Дмитриев в Telegram-канале.
По мнению главы РФПИ, любая перспектива диалога и взаимодействия воспринимается этими силами как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности. При этом он подчеркнул, что именно сотрудничество отвечает реальным интересам большинства мировых стран и помогает укреплять глобальную безопасность.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне вечером. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.