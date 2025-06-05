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Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
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17:12 05.06.2025 (обновлено: 19:17 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021144364.html
Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Трампа
Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Трампа
Сигналы о потенциальном диалоге между США и Россией нарушают схему деятельности "глубинного государства" Запада, основанную на конфронтации, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:12:00+03:00
2025-06-05T19:17:00+03:00
владимир путин
россия
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сигналы о потенциальном диалоге между США и Россией нарушают схему деятельности "глубинного государства" Запада, основанную на конфронтации, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Так он прокомментировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, прошедший накануне."Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ. Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации", — написал Дмитриев в Telegram-канале.По мнению главы РФПИ, любая перспектива диалога и взаимодействия воспринимается этими силами как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности. При этом он подчеркнул, что именно сотрудничество отвечает реальным интересам большинства мировых стран и помогает укреплять глобальную безопасность.Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне вечером. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.
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владимир путин, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Владимир Путин, Россия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Трампа

Дмитриев: сигналы о возможности диалога нарушают конфронтацию Запада

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сигналы о потенциальном диалоге между США и Россией нарушают схему деятельности "глубинного государства" Запада, основанную на конфронтации, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, прошедший накануне.
«
"Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ. Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации", — написал Дмитриев в Telegram-канале.
По мнению главы РФПИ, любая перспектива диалога и взаимодействия воспринимается этими силами как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности. При этом он подчеркнул, что именно сотрудничество отвечает реальным интересам большинства мировых стран и помогает укреплять глобальную безопасность.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне вечером. Главы двух стран в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Станция "Судного дня" передала сообщение после разговора Путина и Трампа
Вчера, 09:23
 
Владимир ПутинРоссияКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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