https://ria.ru/20250605/putin-2021142649.html

Путин вспомнил о работе с русским лингвистом Вербицкой

Путин вспомнил о работе с русским лингвистом Вербицкой - РИА Новости, 05.06.2025

Путин вспомнил о работе с русским лингвистом Вербицкой

Русский лингвист Людмила Вербицкая была уникальным специалистом и замечательным человеком, заявил президент России Владимир Путин, вспоминая о работе с ней в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:07:00+03:00

2025-06-05T17:07:00+03:00

2025-06-05T17:07:00+03:00

наука

общество

россия

людмила вербицкая

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Русский лингвист Людмила Вербицкая была уникальным специалистом и замечательным человеком, заявил президент России Владимир Путин, вспоминая о работе с ней в университете. По итогам предыдущего заседания Совета Путин дал поручение учредить стипендию молодым русистам имени Людмилы Алексеевны Вербицкой. "Очень хорошо, что мы вместе с вами известную работу, направление деятельности, о котором вы сейчас упомянули, связали с именем Вербицкой Людмилы Алексеевны. Потому что она была уникальным специалистом, замечательным человеком. Я имел честь и удовольствие работать с ней в университете вместе. А потом мы долгое время поддерживали отношения в том качестве, в котором я сейчас нахожусь", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

https://ria.ru/20250605/yazyk-2021125048.html

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общество, россия, людмила вербицкая, владимир путин, языки