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Путин вспомнил о работе с русским лингвистом Вербицкой - РИА Новости, 05.06.2025
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Наука
 
17:07 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/putin-2021142649.html
Путин вспомнил о работе с русским лингвистом Вербицкой
Путин вспомнил о работе с русским лингвистом Вербицкой - РИА Новости, 05.06.2025
Путин вспомнил о работе с русским лингвистом Вербицкой
Русский лингвист Людмила Вербицкая была уникальным специалистом и замечательным человеком, заявил президент России Владимир Путин, вспоминая о работе с ней в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:07:00+03:00
2025-06-05T17:07:00+03:00
наука
общество
россия
людмила вербицкая
владимир путин
языки
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Русский лингвист Людмила Вербицкая была уникальным специалистом и замечательным человеком, заявил президент России Владимир Путин, вспоминая о работе с ней в университете. По итогам предыдущего заседания Совета Путин дал поручение учредить стипендию молодым русистам имени Людмилы Алексеевны Вербицкой. "Очень хорошо, что мы вместе с вами известную работу, направление деятельности, о котором вы сейчас упомянули, связали с именем Вербицкой Людмилы Алексеевны. Потому что она была уникальным специалистом, замечательным человеком. Я имел честь и удовольствие работать с ней в университете вместе. А потом мы долгое время поддерживали отношения в том качестве, в котором я сейчас нахожусь", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
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общество, россия, людмила вербицкая, владимир путин, языки
Наука, Общество, Россия, Людмила Вербицкая, Владимир Путин, языки
Путин вспомнил о работе с русским лингвистом Вербицкой

Путин назвал покойного лингвиста Вербицкую уникальным специалистом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Людмила Вербицкая
Владимир Путин и Людмила Вербицкая - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и Людмила Вербицкая. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Русский лингвист Людмила Вербицкая была уникальным специалистом и замечательным человеком, заявил президент России Владимир Путин, вспоминая о работе с ней в университете.
По итогам предыдущего заседания Совета Путин дал поручение учредить стипендию молодым русистам имени Людмилы Алексеевны Вербицкой.
"Очень хорошо, что мы вместе с вами известную работу, направление деятельности, о котором вы сейчас упомянули, связали с именем Вербицкой Людмилы Алексеевны. Потому что она была уникальным специалистом, замечательным человеком. Я имел честь и удовольствие работать с ней в университете вместе. А потом мы долгое время поддерживали отношения в том качестве, в котором я сейчас нахожусь", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
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