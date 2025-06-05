https://ria.ru/20250605/putin-2021141541.html

Путин пообещал проработать предложения по поддержке русского языка

Путин пообещал проработать предложения по поддержке русского языка - РИА Новости, 05.06.2025

Путин пообещал проработать предложения по поддержке русского языка

Предложения, озвученные на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, будут обобщены и проработаны, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:05:00+03:00

2025-06-05T17:05:00+03:00

2025-06-05T17:30:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Предложения, озвученные на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, будут обобщены и проработаны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу всех поблагодарить за участие в нашей совместной работе, за ваши предложения, за идеи. Обязательно всё это обобщим, проработаем и будем учитывать в практической деятельности", - сказал Путин.Он также попросил членов совета по русскому языку, не стесняясь, передавать свои идеи и предложения, чтобы их можно было проработать с правительством."Если вы видите, что где-то есть какие-то пробелы, лакуны, чего-то не хватает - пожалуйста, сразу, без всякого стеснения. Для этого, собственно, Совет и существует - для того, чтобы реагировать живо на все, что вокруг нас происходит, в той сфере, которой мы занимаемся, и вносить соответствующие поправочки своевременно", - добавил президент.

https://ria.ru/20250605/yazyk-2021125048.html

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россия, владимир путин, общество