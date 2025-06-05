https://ria.ru/20250605/putin-2021139211.html

Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек

Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек - РИА Новости, 05.06.2025

Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек

Президент России Владимир Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек и выразил важность того, чтобы литература доходила до малых населенных... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:00:00+03:00

2025-06-05T17:00:00+03:00

2025-06-05T18:23:00+03:00

россия

владимир путин

ольга любимова

российская государственная детская библиотека

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек и выразил важность того, чтобы литература доходила до малых населенных пунктов. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина доложила Путину, что по поручению президента совместно с министерством культуры провели мониторинг состояния российских библиотек. Она подчеркнула, что исследование выявило ряд проблем в библиотеках в малых населенных пунктах РФ. Веденяпина обратила внимание, что за 2024 год фонды детских библиотек пополнились 5 миллионами новых книг, но их получили не все библиотеки. В частности, речь идет о небольших библиотеках в малых населенных пунктах, а практически пятая часть сельских библиотек за прошлый год не получила ни одной книги. Веденяпина обратилась к президенту с просьбой предпринимать дальнейшие шаги по обеспечению стабильного комплектования библиотек и вести систему контроля за использованием трансфертов и региональных денег на их комплектование. "Надо все-таки посмотреть по перераспределению трансфертов и с коллегами в регионах проработать... Нужно, чтобы эта литература доходила до библиотек малых населенных пунктов", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова заверила, что ведомство проработает этот вопрос вместе с региональными министерствами."Я бы добавила о системе контроля, которая заработала с начала 2025 года. Фактически мы будем в режиме онлайн видеть каждую российскую библиотеку, какого рода литература запрашивается ее руководством, в чем они нуждаются", - подчеркнула министр.По данным Минкультуры РФ, для соблюдения соответствия качества закупаемой литературы рекомендациям Российская государственная библиотека по поручению министерства разработала и с этого года запустила электронную систему мониторинга комплектования книжных фондов библиотек на базе Национальной книжной платформы.

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992253913.html

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россия, владимир путин, ольга любимова, российская государственная детская библиотека , общество