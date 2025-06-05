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Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек - РИА Новости, 05.06.2025
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17:00 05.06.2025 (обновлено: 18:23 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021139211.html
Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек
Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек - РИА Новости, 05.06.2025
Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек
Президент России Владимир Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек и выразил важность того, чтобы литература доходила до малых населенных... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:00:00+03:00
2025-06-05T18:23:00+03:00
россия
владимир путин
ольга любимова
российская государственная детская библиотека
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек и выразил важность того, чтобы литература доходила до малых населенных пунктов. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина доложила Путину, что по поручению президента совместно с министерством культуры провели мониторинг состояния российских библиотек. Она подчеркнула, что исследование выявило ряд проблем в библиотеках в малых населенных пунктах РФ. Веденяпина обратила внимание, что за 2024 год фонды детских библиотек пополнились 5 миллионами новых книг, но их получили не все библиотеки. В частности, речь идет о небольших библиотеках в малых населенных пунктах, а практически пятая часть сельских библиотек за прошлый год не получила ни одной книги. Веденяпина обратилась к президенту с просьбой предпринимать дальнейшие шаги по обеспечению стабильного комплектования библиотек и вести систему контроля за использованием трансфертов и региональных денег на их комплектование. "Надо все-таки посмотреть по перераспределению трансфертов и с коллегами в регионах проработать... Нужно, чтобы эта литература доходила до библиотек малых населенных пунктов", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова заверила, что ведомство проработает этот вопрос вместе с региональными министерствами."Я бы добавила о системе контроля, которая заработала с начала 2025 года. Фактически мы будем в режиме онлайн видеть каждую российскую библиотеку, какого рода литература запрашивается ее руководством, в чем они нуждаются", - подчеркнула министр.По данным Минкультуры РФ, для соблюдения соответствия качества закупаемой литературы рекомендациям Российская государственная библиотека по поручению министерства разработала и с этого года запустила электронную систему мониторинга комплектования книжных фондов библиотек на базе Национальной книжной платформы.
https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html
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россия, владимир путин, ольга любимова, российская государственная детская библиотека , общество
Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Российская государственная детская библиотека , Общество
Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек

Путин: нужно, чтобы литература доходила до библиотек малых населенных пунктов

© Фото : Fotolia/photobank.kiev.uaБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Fotolia/photobank.kiev.ua
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек и выразил важность того, чтобы литература доходила до малых населенных пунктов.
Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина доложила Путину, что по поручению президента совместно с министерством культуры провели мониторинг состояния российских библиотек. Она подчеркнула, что исследование выявило ряд проблем в библиотеках в малых населенных пунктах РФ. Веденяпина обратила внимание, что за 2024 год фонды детских библиотек пополнились 5 миллионами новых книг, но их получили не все библиотеки. В частности, речь идет о небольших библиотеках в малых населенных пунктах, а практически пятая часть сельских библиотек за прошлый год не получила ни одной книги. Веденяпина обратилась к президенту с просьбой предпринимать дальнейшие шаги по обеспечению стабильного комплектования библиотек и вести систему контроля за использованием трансфертов и региональных денег на их комплектование.
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"Надо все-таки посмотреть по перераспределению трансфертов и с коллегами в регионах проработать... Нужно, чтобы эта литература доходила до библиотек малых населенных пунктов", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова заверила, что ведомство проработает этот вопрос вместе с региональными министерствами.
"Я бы добавила о системе контроля, которая заработала с начала 2025 года. Фактически мы будем в режиме онлайн видеть каждую российскую библиотеку, какого рода литература запрашивается ее руководством, в чем они нуждаются", - подчеркнула министр.
По данным Минкультуры РФ, для соблюдения соответствия качества закупаемой литературы рекомендациям Российская государственная библиотека по поручению министерства разработала и с этого года запустила электронную систему мониторинга комплектования книжных фондов библиотек на базе Национальной книжной платформы.
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РоссияВладимир ПутинОльга ЛюбимоваРоссийская государственная детская библиотекаОбщество
 
 
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