https://ria.ru/20250605/putin-2021132960.html

Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка

Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка - РИА Новости, 05.06.2025

Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка

Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:42:00+03:00

2025-06-05T16:42:00+03:00

2025-06-05T16:49:00+03:00

владимир путин

россия

общество

русский язык в мире

языки

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире.Исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил президенту создать на базе одного из вузов России единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире."Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html

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2025

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владимир путин, россия, общество, русский язык в мире, языки