Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка
Путин поддержал идею создания центра по продвижению русского языка в мире
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире.
Исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил президенту создать на базе одного из вузов России единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.
"Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
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