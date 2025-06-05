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Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
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16:42 05.06.2025 (обновлено: 16:49 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021132960.html
Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка
Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка
Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:42:00+03:00
2025-06-05T16:49:00+03:00
владимир путин
россия
общество
русский язык в мире
языки
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире.Исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил президенту создать на базе одного из вузов России единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире."Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html
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владимир путин, россия, общество, русский язык в мире, языки
Владимир Путин, Россия, Общество, Русский язык в мире, языки
Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка

Путин поддержал идею создания центра по продвижению русского языка в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире.
Исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил президенту создать на базе одного из вузов России единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.
"Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
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