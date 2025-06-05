https://ria.ru/20250605/putin-2021130678.html
Путин оценил идею по созданию пространств, посвященных русскому языку
Путин оценил идею по созданию пространств, посвященных русскому языку - РИА Новости, 05.06.2025
Путин оценил идею по созданию пространств, посвященных русскому языку
Российские власти сделают все, чтобы поддержать идеи по созданию и развитию многофункциональных пространств, посвященных русскому языку, на базе национального... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:38:00+03:00
2025-06-05T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские власти сделают все, чтобы поддержать идеи по созданию и развитию многофункциональных пространств, посвященных русскому языку, на базе национального центра "Россия" и его филиалов в регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин. На заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка как иностранного ДФУ Лилиана Воронова озвучила президенту РФ предложения по созданию и развитию многофункциональных пространств, посвященных русскому языку, на базе национального центра "Россия". По словам Вороновой, в пространствах необходимо показать красоту русского языка и раскрыть с его помощью ценностные ориентиры и идеалы россиян. Эксперт подчеркнула, что в пространствах необходимо создавать различные интерактивные возможности, проводить мероприятия, выставки, лекции и мастер-классы. "Главное, чтобы все мероприятия были интересными и, прежде всего, были для детей и молодежи. Потому что наш русский язык тоже очень интересный и разнообразный. В оформлении пространства следует отталкиваться от того, что есть только в русском языке в отличие от других языков", - сказала Воронова. Она отметила, что такие пространства будут востребованы не только среди российской, но и иностранной молодежью. "Очень интересно вы рассказывали, и направление очень важное. Согласен. Сделаем все, чтобы вас поддержать", - ответил Путин.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин оценил идею по созданию пространств, посвященных русскому языку
Путин: власти поддержат идеи по созданию пространств, посвященных русскому языку
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские власти сделают все, чтобы поддержать идеи по созданию и развитию многофункциональных пространств, посвященных русскому языку, на базе национального центра "Россия" и его филиалов в регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ
заведующая кафедрой русского языка как иностранного ДФУ Лилиана Воронова озвучила президенту РФ предложения по созданию и развитию многофункциональных пространств, посвященных русскому языку, на базе национального центра "Россия".
По словам Вороновой, в пространствах необходимо показать красоту русского языка и раскрыть с его помощью ценностные ориентиры и идеалы россиян. Эксперт подчеркнула, что в пространствах необходимо создавать различные интерактивные возможности, проводить мероприятия, выставки, лекции и мастер-классы.
"Главное, чтобы все мероприятия были интересными и, прежде всего, были для детей и молодежи. Потому что наш русский язык тоже очень интересный и разнообразный. В оформлении пространства следует отталкиваться от того, что есть только в русском языке в отличие от других языков", - сказала Воронова.
Она отметила, что такие пространства будут востребованы не только среди российской, но и иностранной молодежью.
"Очень интересно вы рассказывали, и направление очень важное. Согласен. Сделаем все, чтобы вас поддержать", - ответил Путин
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