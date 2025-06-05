Путин напомнил об обращении Тютчева к европейцам
Путин напомнил об обращении Тютчева к европейцам с призывом уважать Россию
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил обращение русского поэта Федора Тютчева к европейцам с призывом уважать Россию.
"Обращаясь в одной из своих работ к европейцам, это была работа об отношениях России и Германии, но по сути он обращался ко всем европейцам, он писал: "Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Президент отметил, что, несмотря на частое цитирование строк из стихотворения Тютчева "Умом Россию не понять…", его наследие выходит далеко за рамки стихотворных форм. Публицист, государственный и политический деятель, дипломат - Тютчев был истинным патриотом, человеком образованным, широко мыслящим, мудрым. В 2028 году исполнится 225 лет со дня рождения поэта.
"Одним из самых действенных инструментов продвижения русского языка и литературы и у нас в стране, и в мире, является широкое и содержательное празднование памятных дат, связанных с гениями отечественной словесности. Так, прошедший 2024 год был посвящен Пушкину. Нынешний - Сергею Есенину, в октябре исполнится 130 лет со дня его рождения. Началась подготовка и к 200-летнему юбилею Льва Николаевича Толстого, который мы отметим через три года", - добавил Путин.
Путин процитировал строки из поэмы Твардовского
30 апреля, 19:01