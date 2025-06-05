https://ria.ru/20250605/putin-2021122664.html

Путин напомнил об обращении Тютчева к европейцам

Путин напомнил об обращении Тютчева к европейцам - РИА Новости, 05.06.2025

Путин напомнил об обращении Тютчева к европейцам

Президент РФ Владимир Путин напомнил обращение русского поэта Федора Тютчева к европейцам с призывом уважать Россию. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:06:00+03:00

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2025-06-05T16:06:00+03:00

культура

россия

германия

владимир путин

федор тютчев

сергей есенин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил обращение русского поэта Федора Тютчева к европейцам с призывом уважать Россию. "Обращаясь в одной из своих работ к европейцам, это была работа об отношениях России и Германии, но по сути он обращался ко всем европейцам, он писал: "Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Президент отметил, что, несмотря на частое цитирование строк из стихотворения Тютчева "Умом Россию не понять…", его наследие выходит далеко за рамки стихотворных форм. Публицист, государственный и политический деятель, дипломат - Тютчев был истинным патриотом, человеком образованным, широко мыслящим, мудрым. В 2028 году исполнится 225 лет со дня рождения поэта. "Одним из самых действенных инструментов продвижения русского языка и литературы и у нас в стране, и в мире, является широкое и содержательное празднование памятных дат, связанных с гениями отечественной словесности. Так, прошедший 2024 год был посвящен Пушкину. Нынешний - Сергею Есенину, в октябре исполнится 130 лет со дня его рождения. Началась подготовка и к 200-летнему юбилею Льва Николаевича Толстого, который мы отметим через три года", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html

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россия, германия, владимир путин, федор тютчев, сергей есенин