https://ria.ru/20250605/putin-2021118445.html

Путин рассказал, кто получит "Детскую книжную карту"

Путин рассказал, кто получит "Детскую книжную карту" - РИА Новости, 05.06.2025

Путин рассказал, кто получит "Детскую книжную карту"

Номинал "Детской книжной карты" будет составлять три тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет, заявил... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:39:00+03:00

2025-06-05T15:39:00+03:00

2025-06-05T15:40:00+03:00

культура

россия

владимир путин

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021115167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f490945f3505f729ac9ae6f88dbf2016.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Номинал "Детской книжной карты" будет составлять три тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет, заявил президент России Владимир Путин. "По аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта". Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Он подчеркнул, что карту будет получать каждый ребенок по достижении трех лет.

https://ria.ru/20240606/yazyk-1950512110.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о запуске программы "Детская книжная карта" Путин предложил с 2026-го запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг.Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. 2025-06-05T15:39 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, новости культуры