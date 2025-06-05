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Путин рассказал, кто получит "Детскую книжную карту" - РИА Новости, 05.06.2025
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Культура
 
15:39 05.06.2025 (обновлено: 15:40 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021118445.html
Путин рассказал, кто получит "Детскую книжную карту"
Путин рассказал, кто получит "Детскую книжную карту" - РИА Новости, 05.06.2025
Путин рассказал, кто получит "Детскую книжную карту"
Номинал "Детской книжной карты" будет составлять три тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет, заявил... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:39:00+03:00
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культура
россия
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Номинал "Детской книжной карты" будет составлять три тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет, заявил президент России Владимир Путин. "По аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта". Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Он подчеркнул, что карту будет получать каждый ребенок по достижении трех лет.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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Путин о запуске программы "Детская книжная карта"
Путин предложил с 2026-го запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг.Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет.
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россия, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
Путин рассказал, кто получит "Детскую книжную карту"

Путин: "Детскую книжную карту" получат семьи с детьми от трёх до шести лет

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Номинал "Детской книжной карты" будет составлять три тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет, заявил президент России Владимир Путин.
"По аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта". Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Он подчеркнул, что карту будет получать каждый ребенок по достижении трех лет.
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