https://ria.ru/20250605/putin-2021115844.html

Путин попросил подготовить указ о праздновании юбилея Тютчева

Путин попросил подготовить указ о праздновании юбилея Тютчева - РИА Новости, 05.06.2025

Путин попросил подготовить указ о праздновании юбилея Тютчева

Президент России Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить проект указа о подготовке празднования 225-летия русского поэта Федора... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:31:00+03:00

2025-06-05T15:31:00+03:00

2025-06-05T15:42:00+03:00

россия

федор тютчев

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить проект указа о подготовке празднования 225-летия русского поэта Федора Тютчева."Учитывая огромный вклад Федора Тютчева в нашу культуру, словесность, историю, философию, будет правильно достойно отметить его юбилей. Я прошу коллег из администрации президента, из правительства подготовить проект соответствующего указа", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

https://ria.ru/20250605/putin-2021114193.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федор тютчев, владимир путин, общество