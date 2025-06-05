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Путин попросил подготовить указ о праздновании юбилея Тютчева - РИА Новости, 05.06.2025
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15:31 05.06.2025 (обновлено: 15:42 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021115844.html
Путин попросил подготовить указ о праздновании юбилея Тютчева
Путин попросил подготовить указ о праздновании юбилея Тютчева - РИА Новости, 05.06.2025
Путин попросил подготовить указ о праздновании юбилея Тютчева
Президент России Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить проект указа о подготовке празднования 225-летия русского поэта Федора... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:31:00+03:00
2025-06-05T15:42:00+03:00
россия
федор тютчев
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить проект указа о подготовке празднования 225-летия русского поэта Федора Тютчева."Учитывая огромный вклад Федора Тютчева в нашу культуру, словесность, историю, философию, будет правильно достойно отметить его юбилей. Я прошу коллег из администрации президента, из правительства подготовить проект соответствующего указа", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
https://ria.ru/20250605/putin-2021114193.html
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россия, федор тютчев, владимир путин, общество
Россия, Федор Тютчев, Владимир Путин, Общество
Путин попросил подготовить указ о праздновании юбилея Тютчева

Путин попросил правительство подготовить указ о праздновании 225-летия Тютчева

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить проект указа о подготовке празднования 225-летия русского поэта Федора Тютчева.
"Учитывая огромный вклад Федора Тютчева в нашу культуру, словесность, историю, философию, будет правильно достойно отметить его юбилей. Я прошу коллег из администрации президента, из правительства подготовить проект соответствующего указа", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Путин об учреждении дня языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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РоссияФедор ТютчевВладимир ПутинОбщество
 
 
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