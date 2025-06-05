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Путин предложил учредить день языков народов России - РИА Новости, 05.06.2025
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15:28 05.06.2025 (обновлено: 18:02 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021114193.html
Путин предложил учредить день языков народов России
Путин предложил учредить день языков народов России - РИА Новости, 05.06.2025
Путин предложил учредить день языков народов России
Президент России Владимир Путин предложил ввести новый праздник - День языков народов России, и отмечать его 8 сентября. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ввести новый праздник - День языков народов России, и отмечать его 8 сентября."Предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября в день рождения Расула Гамзатова", — сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.В своей речи глава государства напомнил, что автор легендарных "Журавлей" считал родными два языка — аварский, на котором писал, и русский, благодаря которому его творчество стало известно во всем мире.Президент также поручил ускорить процесс разработки нового законодательного акта о языках народов России. Он подчеркнул, что необходимо сохранить и развивать эти языки, а также обеспечить их поддержку со стороны государства и защиту общего языкового пространства страны.Президент подчеркнул особую роль русского языка, который объединяет многонациональный народ России, отражает его духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность. Он перечислил также основные задач государственной языковой политики:Все предложения, выдвинутые на заседании, будут тщательно изучены и проработаны, добавил президент.
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Путин об учреждении дня языков народов России
Путин предложил учредить день языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября - в день рождения писателя Расула Гамзатова.
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россия, общество, владимир путин, расул гамзатов, русский язык в мире, языки
Россия, Общество, Владимир Путин, Расул Гамзатов, Русский язык в мире, языки
Путин предложил учредить день языков народов России

Путин предложил отмечать день языков народов России 8 сентября

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ввести новый праздник - День языков народов России, и отмечать его 8 сентября.
"Предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября в день рождения Расула Гамзатова", — сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
В своей речи глава государства напомнил, что автор легендарных "Журавлей" считал родными два языка — аварский, на котором писал, и русский, благодаря которому его творчество стало известно во всем мире.
Президент также поручил ускорить процесс разработки нового законодательного акта о языках народов России. Он подчеркнул, что необходимо сохранить и развивать эти языки, а также обеспечить их поддержку со стороны государства и защиту общего языкового пространства страны.
Президент подчеркнул особую роль русского языка, который объединяет многонациональный народ России, отражает его духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность. Он перечислил также основные задач государственной языковой политики:
  • повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования;
  • внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах;
  • создание на ее основе единой линейки школьных учебников.
Все предложения, выдвинутые на заседании, будут тщательно изучены и проработаны, добавил президент.
Путин об основным задачах государственной языковой политики - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка
Вчера, 15:32
 
РоссияОбществоВладимир ПутинРасул ГамзатовРусский язык в миреязыки
 
 
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