https://ria.ru/20250605/putin-2021114193.html

Путин предложил учредить день языков народов России

Путин предложил учредить день языков народов России - РИА Новости, 05.06.2025

Путин предложил учредить день языков народов России

Президент России Владимир Путин предложил ввести новый праздник - День языков народов России, и отмечать его 8 сентября. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:28:00+03:00

2025-06-05T15:28:00+03:00

2025-06-05T18:02:00+03:00

россия

общество

владимир путин

расул гамзатов

русский язык в мире

языки

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ввести новый праздник - День языков народов России, и отмечать его 8 сентября."Предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября в день рождения Расула Гамзатова", — сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.В своей речи глава государства напомнил, что автор легендарных "Журавлей" считал родными два языка — аварский, на котором писал, и русский, благодаря которому его творчество стало известно во всем мире.Президент также поручил ускорить процесс разработки нового законодательного акта о языках народов России. Он подчеркнул, что необходимо сохранить и развивать эти языки, а также обеспечить их поддержку со стороны государства и защиту общего языкового пространства страны.Президент подчеркнул особую роль русского языка, который объединяет многонациональный народ России, отражает его духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность. Он перечислил также основные задач государственной языковой политики:Все предложения, выдвинутые на заседании, будут тщательно изучены и проработаны, добавил президент.

https://ria.ru/20250605/yazyk-2021115942.html

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Путин об учреждении дня языков народов России Путин предложил учредить день языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября - в день рождения писателя Расула Гамзатова. 2025-06-05T15:28 true PT0M27S

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россия, общество, владимир путин, расул гамзатов, русский язык в мире, языки