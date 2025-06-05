https://ria.ru/20250605/putin-2021113000.html

Путин назвал русский язык опорой гражданской идентичности

Путин назвал русский язык опорой гражданской идентичности - РИА Новости, 05.06.2025

Путин назвал русский язык опорой гражданской идентичности

Русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:25:00+03:00

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россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности, заявил президент России Владимир Путин."На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

https://ria.ru/20250605/putin--2021112186.html

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россия, общество, владимир путин