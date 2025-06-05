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Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе - РИА Новости, 05.06.2025
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12:56 05.06.2025 (обновлено: 13:00 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021073445.html
Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе
Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе - РИА Новости, 05.06.2025
Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства, что ситуация в регионе РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:56:00+03:00
2025-06-05T13:00:00+03:00
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства, что ситуация в регионе под контролем, свет в населенных пунктах будет восстановлен уже в четверг.Свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции, сообщил ранее в четверг Сальдо."Провёл телефонный разговор с президентом... Доложил Владимиру Владимировичу, что всё под контролем. Работаем быстро, свет в населённых пунктах будет восстановлен уже сегодня. Поблагодарил президента за поддержку и личное участие", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, россия, происшествия
Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо, Россия, Происшествия
Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе

Сальдо доложил Путину, что ситуация в Херсонской области находится под контролем

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства, что ситуация в регионе под контролем, свет в населенных пунктах будет восстановлен уже в четверг.
Свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции, сообщил ранее в четверг Сальдо.
"Провёл телефонный разговор с президентом... Доложил Владимиру Владимировичу, что всё под контролем. Работаем быстро, свет в населённых пунктах будет восстановлен уже сегодня. Поблагодарил президента за поддержку и личное участие", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Херсонская областьВладимир ПутинВладимир СальдоРоссияПроисшествия
 
 
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