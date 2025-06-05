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Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе
Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе - РИА Новости, 05.06.2025
Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства, что ситуация в регионе РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:56:00+03:00
2025-06-05T12:56:00+03:00
2025-06-05T13:00:00+03:00
херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства, что ситуация в регионе под контролем, свет в населенных пунктах будет восстановлен уже в четверг.Свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции, сообщил ранее в четверг Сальдо."Провёл телефонный разговор с президентом... Доложил Владимиру Владимировичу, что всё под контролем. Работаем быстро, свет в населённых пунктах будет восстановлен уже сегодня. Поблагодарил президента за поддержку и личное участие", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250516/kherson-2017248488.html
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Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо, Россия, Происшествия
Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе
Сальдо доложил Путину, что ситуация в Херсонской области находится под контролем