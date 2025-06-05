https://ria.ru/20250605/putin-2021068070.html
Путин поддержал идею о продолжении контактов с Украиной, заявили в Кремле
Путин поддержал идею о продолжении контактов с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.06.2025
Путин поддержал идею о продолжении контактов с Украиной, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин поддерживает точку зрения о том, что надо продолжать контакты с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:44:00+03:00
2025-06-05T12:44:00+03:00
2025-06-05T12:44:00+03:00
россия
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дмитрий песков
сергей лавров
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает точку зрения о том, что надо продолжать контакты с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым была выражена точка зрения, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. Эта точка зрения была поддержана главой государства", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле прекращение контактов с Украиной в случае повторных ударов по гражданским объектам со стороны Киева.
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Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Путин поддержал идею о продолжении контактов с Украиной, заявили в Кремле
Песков: Путин поддерживает идею о продолжении контактов с Украиной