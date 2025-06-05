https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html
В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме
В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме - РИА Новости, 05.06.2025
В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук согласился с заявлением президента России Владимира Путина о переговорах с киевским режимом, применяющим террористические... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:40:00+03:00
2025-06-05T08:40:00+03:00
2025-06-05T12:11:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
артем дмитрук
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук согласился с заявлением президента России Владимира Путина о переговорах с киевским режимом, применяющим террористические методы. Об этом он написал в Telegram-канале."Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!" — говорится в публикации.В среду российский лидер на совещании с членами правительства заявил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса.Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, Путин задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, артем дмитрук, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский
В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме
Дмитрук поддержал слова Путина о киевском режиме, делающем ставку на террор