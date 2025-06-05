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В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме - РИА Новости, 05.06.2025
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08:40 05.06.2025 (обновлено: 12:11 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html
В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме
В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме - РИА Новости, 05.06.2025
В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук согласился с заявлением президента России Владимира Путина о переговорах с киевским режимом, применяющим террористические... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:40:00+03:00
2025-06-05T12:11:00+03:00
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артем дмитрук
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук согласился с заявлением президента России Владимира Путина о переговорах с киевским режимом, применяющим террористические методы. Об этом он написал в Telegram-канале."Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!" — говорится в публикации.В среду российский лидер на совещании с членами правительства заявил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса.Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, Путин задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, артем дмитрук, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский
В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме

Дмитрук поддержал слова Путина о киевском режиме, делающем ставку на террор

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук согласился с заявлением президента России Владимира Путина о переговорах с киевским режимом, применяющим террористические методы. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы
10:51
В среду российский лидер на совещании с членами правительства заявил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса.
Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, Путин задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Зеленский доигрался: Москва и Вашингтон объяснили Киеву, что его ждет
Вчера, 20:24
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинАртем ДмитрукВладимир Зеленский
 
 
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