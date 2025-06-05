https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html

В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме

В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме - РИА Новости, 05.06.2025

В Раде неожиданно поддержали слова Путина о киевском режиме

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук согласился с заявлением президента России Владимира Путина о переговорах с киевским режимом, применяющим террористические... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:40:00+03:00

2025-06-05T08:40:00+03:00

2025-06-05T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук согласился с заявлением президента России Владимира Путина о переговорах с киевским режимом, применяющим террористические методы. Об этом он написал в Telegram-канале."Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!" — говорится в публикации.В среду российский лидер на совещании с членами правительства заявил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса.Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, Путин задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.

https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, артем дмитрук, владимир зеленский