Эксперт назвал слова Путина о терактах посланием Западу
Генсек Аль-Фараби: слова Путина о терактах являются посланием Киеву и Западу
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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КАИР, 5 июн - РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина о терактах, совершенных Украиной, представляют собой послание Киеву и странам Запада, заявил РИА Новости генсек египетского центра стратегических и политических исследований "Аль-Фараби" Мухтар Губаши.
"Украинская сторона думает, что эти атаки представляют собой давление на российскую сторону для отказа от некоторых условий, однако слова президента России Владимира Путина стали важным посланием для Украины и западных стран", - сказал Губаши.
По его мнению, Россия хорошо знает, что эти теракты были совершены Украиной при логистической помощи главных стран Запада.
"Эти атаки подтверждают недобрые намерения Киева в отношении переговорного политического процесса с Москвой", - отметил Губаши.
В среду президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса.
Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, Путин задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
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