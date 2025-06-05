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Путин изучит вопрос о передаче журнала "Дружба народов" Союзу писателей - РИА Новости, 05.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:27 05.06.2025 (обновлено: 17:28 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin--2021149406.html
Путин изучит вопрос о передаче журнала "Дружба народов" Союзу писателей
Путин изучит вопрос о передаче журнала "Дружба народов" Союзу писателей - РИА Новости, 05.06.2025
Путин изучит вопрос о передаче журнала "Дружба народов" Союзу писателей
Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос о передаче журнала "Дружба народов" в ведение обновленного Союза писателей. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:27:00+03:00
2025-06-05T17:28:00+03:00
владимир путин
россия
культура
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос о передаче журнала "Дружба народов" в ведение обновленного Союза писателей. В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России писатель Камиль Зиганшин попросил передать журнал "Дружба народов" в ведение обновленного Союза писателей, чтобы журнал в полной мере выполнял задачи, для которых он в свое время и был создан. "Мы обязательно это посмотрим", - сказал Путин. Он уточнил, что надо понять, в каком ведении находится журнал сейчас. "И обязательно это с вами в том числе проработаем", - добавил президент.
https://ria.ru/20250228/medinskiy-2002191945.html
https://ria.ru/20241105/putin-1982006560.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия, Культура
Путин изучит вопрос о передаче журнала "Дружба народов" Союзу писателей

Путин пообещал изучить вопрос передачи журнала "Дружба народов" Союзу писателей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос о передаче журнала "Дружба народов" в ведение обновленного Союза писателей.
В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России писатель Камиль Зиганшин попросил передать журнал "Дружба народов" в ведение обновленного Союза писателей, чтобы журнал в полной мере выполнял задачи, для которых он в свое время и был создан.
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"Мы обязательно это посмотрим", - сказал Путин. Он уточнил, что надо понять, в каком ведении находится журнал сейчас.
"И обязательно это с вами в том числе проработаем", - добавил президент.
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