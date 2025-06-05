https://ria.ru/20250605/putin--2021149406.html
Путин изучит вопрос о передаче журнала "Дружба народов" Союзу писателей
Путин изучит вопрос о передаче журнала "Дружба народов" Союзу писателей - РИА Новости, 05.06.2025
Путин изучит вопрос о передаче журнала "Дружба народов" Союзу писателей
Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос о передаче журнала "Дружба народов" в ведение обновленного Союза писателей. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:27:00+03:00
2025-06-05T17:27:00+03:00
2025-06-05T17:28:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал изучить вопрос о передаче журнала "Дружба народов" в ведение обновленного Союза писателей. В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России писатель Камиль Зиганшин попросил передать журнал "Дружба народов" в ведение обновленного Союза писателей, чтобы журнал в полной мере выполнял задачи, для которых он в свое время и был создан. "Мы обязательно это посмотрим", - сказал Путин. Он уточнил, что надо понять, в каком ведении находится журнал сейчас. "И обязательно это с вами в том числе проработаем", - добавил президент.
https://ria.ru/20250228/medinskiy-2002191945.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия, Культура
Путин изучит вопрос о передаче журнала "Дружба народов" Союзу писателей
Путин пообещал изучить вопрос передачи журнала "Дружба народов" Союзу писателей