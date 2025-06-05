https://ria.ru/20250605/putin--2021112186.html

Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка

Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка - РИА Новости, 05.06.2025

Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:23:00+03:00

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владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка.Ежегодно 6 июня в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) в России и в мире отмечается День русского языка."Завтра день русского языка, Пушкинский день России. Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы. Всех, кто любит, ценит и бережет родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира", - сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Также президент отметил, что русский язык объединяет многонациональный народ Российской Федерации, отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.

https://ria.ru/20250605/putin-2021114715.html

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Поздравление Путина с Днем русского языка Поздравление Путина с Днем русского языка 2025-06-05T15:23 true PT0M42S

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владимир путин, россия, общество