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Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
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15:23 05.06.2025 (обновлено: 15:31 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin--2021112186.html
Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка
Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:23:00+03:00
2025-06-05T15:31:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка.Ежегодно 6 июня в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) в России и в мире отмечается День русского языка."Завтра день русского языка, Пушкинский день России. Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы. Всех, кто любит, ценит и бережет родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира", - сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Также президент отметил, что русский язык объединяет многонациональный народ Российской Федерации, отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.
https://ria.ru/20250605/putin-2021114715.html
https://ria.ru/20250605/putin-2021113766.html
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Поздравление Путина с Днем русского языка
Поздравление Путина с Днем русского языка
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка

Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка.
Ежегодно 6 июня в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) в России и в мире отмечается День русского языка.
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"Завтра день русского языка, Пушкинский день России. Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы. Всех, кто любит, ценит и бережет родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира", - сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Также президент отметил, что русский язык объединяет многонациональный народ Российской Федерации, отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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