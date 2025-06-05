https://ria.ru/20250605/pulkovo-2021195212.html

В Пулково собака сбежала из переноски во время разгрузки багажа

В Пулково собака сбежала из переноски во время разгрузки багажа - РИА Новости, 05.06.2025

В Пулково собака сбежала из переноски во время разгрузки багажа

Пес породы джек-рассел-терьер по кличке Малыш смог открыть переноску и убежал из нее в аэропорту "Пулково" во время разгрузки багажа, его сейчас ищут, сообщил... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:29:00+03:00

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2025-06-05T22:29:00+03:00

пулково (аэропорт)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пес породы джек-рассел-терьер по кличке Малыш смог открыть переноску и убежал из нее в аэропорту "Пулково" во время разгрузки багажа, его сейчас ищут, сообщил аэропорт. "Сегодня в аэропорту Пулково произошел неприятный случай: во время разгрузки багажа одна из собак смогла открыть переноску и убежала. Мы вместе с хозяевами ищем животное", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Уточняется, что это джек-рассел-терьер по кличке Малыш. В "Пулково" отметили, что перелет - это стресс для большинства животных, а также напомнили о правилах их перевозки. Подчеркивается, что контейнер должен быть крепким, чтобы питомец не смог его открыть или повредить. Он также должен быть надежно закрыт, исключая возможность самостоятельного выхода животного.

https://ria.ru/20250312/sobaka-2004604010.html

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Побег джек-рассел-терьера во время разгрузки багажа в аэропорту "Пулково" Пес породы джек-рассел-терьер по кличке Малыш смог открыть переноску и убежал из нее в аэропорту "Пулково" во время разгрузки багажа, его сейчас ищут, сообщается в Telegram-канале аэропорта. 2025-06-05T22:29 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пулково (аэропорт), происшествия, россия