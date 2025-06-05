https://ria.ru/20250605/psb-2021157774.html
Доля закупок российской электроники в ПСБ составила порядка 85%
Доля закупок российской электроники в ПСБ составила порядка 85% - РИА Новости, 05.06.2025
Доля закупок российской электроники в ПСБ составила порядка 85%
По итогам 2024 года доля закупок отечественной продукции в ПСБ в целом составила 85%, сообщил директор департамента трансформации и операционного контроля... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:42:00+03:00
2025-06-05T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По итогам 2024 года доля закупок отечественной продукции в ПСБ в целом составила 85%, сообщил директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий финорганизации Игорь Панов. Он принял участие в дискуссии "Цифровая трансформация компаний", организованной Минцифры России в рамках глобального цифрового форума ЦИПР в Нижнем Новгороде. Он рассказал об итогах проекта по импортозамещению оборудования банка и дальнейших планах ПСБ в сфере развития технологической независимости. "ПСБ начал импортозамещать оборудование еще с 2018 года и уже к 2022 году провел полное его тестирование. Мы планомерно наращивали закупки российского технического оснащения, и по итогам 2024 года доля закупок отечественной продукции в ПСБ в целом составила 85%. При этом по отдельным категориям техники доля закупок достигает и вовсе 100% — это отечественные сервера, тонкие клиенты, ноутбуки и компьютеры", — приводит пресс-служба банка слова Панова. Также он отметил, что в рамках рабочей группы "Оборудование", входящей в индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Финансы" ПСБ при поддержке Центрального банка готовит проект отраслевого запроса. Он позволит сформировать общие функциональные требования для всех финансовых организаций России и по его итогам провести открытые тестирования оборудования на полигонах ИЦК. "Ранее, в 2023 году, еще до основания ИЦК „Финансы“ мы совместно с ЦБ уже проводили подобный опрос, и он показал хорошие результаты. Так, мы узнали, что в России есть достаточное количество одно- и двухпроцессорных серверов, но нет четырехпроцессорных, и это позволило сформировать спрос на эту продукцию и запустить процесс ее производства", — указал директор департамента. Он добавил, что уровень отечественного оборудования достаточно высокий, и компании могут переходить на стопроцентное импортозамещение. Например, в ПСБ доля российских серверов достигает 70%, систем хранения данных — 64%, компьютеров и ноутбуков — более 50%. По этим показателям кредитная организация опережает установленные регулятором требования.
https://ria.ru/20250603/vystavka-2020699142.html
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псб (банк псб), экономика, россия
ПСБ (Банк ПСБ), Экономика, Россия
Доля закупок российской электроники в ПСБ составила порядка 85%
Доля закупок отечественной электроники в ПСБ составила около 85% в 2024 году
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По итогам 2024 года доля закупок отечественной продукции в ПСБ в целом составила 85%, сообщил директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий финорганизации Игорь Панов.
Он принял участие в дискуссии "Цифровая трансформация компаний", организованной Минцифры России в рамках глобального цифрового форума ЦИПР в Нижнем Новгороде. Он рассказал об итогах проекта по импортозамещению оборудования банка и дальнейших планах ПСБ в сфере развития технологической независимости.
"ПСБ начал импортозамещать оборудование еще с 2018 года и уже к 2022 году провел полное его тестирование. Мы планомерно наращивали закупки российского технического оснащения, и по итогам 2024 года доля закупок отечественной продукции в ПСБ в целом составила 85%. При этом по отдельным категориям техники доля закупок достигает и вовсе 100% — это отечественные сервера, тонкие клиенты, ноутбуки и компьютеры", — приводит пресс-служба банка слова Панова.
Также он отметил, что в рамках рабочей группы "Оборудование", входящей в индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Финансы" ПСБ при поддержке Центрального банка готовит проект отраслевого запроса. Он позволит сформировать общие функциональные требования для всех финансовых организаций России и по его итогам провести открытые тестирования оборудования на полигонах ИЦК.
"Ранее, в 2023 году, еще до основания ИЦК „Финансы“ мы совместно с ЦБ уже проводили подобный опрос, и он показал хорошие результаты. Так, мы узнали, что в России есть достаточное количество одно- и двухпроцессорных серверов, но нет четырехпроцессорных, и это позволило сформировать спрос на эту продукцию и запустить процесс ее производства", — указал директор департамента.
Он добавил, что уровень отечественного оборудования достаточно высокий, и компании могут переходить на стопроцентное импортозамещение. Например, в ПСБ доля российских серверов достигает 70%, систем хранения данных — 64%, компьютеров и ноутбуков — более 50%. По этим показателям кредитная организация опережает установленные регулятором требования.