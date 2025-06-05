https://ria.ru/20250605/protokol--2021044927.html

На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ*

На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 05.06.2025

На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ*

В Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib за пропаганду... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:00:00+03:00

2025-06-05T11:00:00+03:00

2025-06-05T11:00:00+03:00

россия

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*-отношений среди несовершеннолетних (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России), сообщили РИА Новости в суде. "Судом зарегистрирован административный протокол, составленный в отношении ООО "Мангалиб" по части 4 статьи 6.21 КоАП", - рассказали в суде. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних с применением сети предусмотрено наказание для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html

https://ria.ru/20250515/sud-2017228617.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, общество