https://ria.ru/20250605/protokol--2021044927.html
На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 05.06.2025
На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
В Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib за пропаганду... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:00:00+03:00
2025-06-05T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*-отношений среди несовершеннолетних (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России), сообщили РИА Новости в суде. "Судом зарегистрирован административный протокол, составленный в отношении ООО "Мангалиб" по части 4 статьи 6.21 КоАП", - рассказали в суде. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних с применением сети предусмотрено наказание для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html
https://ria.ru/20250515/sud-2017228617.html
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россия, москва, общество
На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
На клуб любителей манги Mangalib составили протокол за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*-отношений среди несовершеннолетних (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России), сообщили РИА Новости в суде.
"Судом зарегистрирован административный протокол, составленный в отношении ООО "Мангалиб" по части 4 статьи 6.21 КоАП", - рассказали в суде.
За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних с применением сети предусмотрено наказание для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.