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В Самаре начнут производство антиблокировочных и противозаносных систем - РИА Новости, 05.06.2025
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10:24 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/proizvodstvo-2021037533.html
В Самаре начнут производство антиблокировочных и противозаносных систем
В Самаре начнут производство антиблокировочных и противозаносных систем - РИА Новости, 05.06.2025
В Самаре начнут производство антиблокировочных и противозаносных систем
Производство антиблокировочных (ABS) и противозаносных (ESP) систем в Самаре на площадке ФГУП "НАМИ" начнется до конца текущего года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:24:00+03:00
2025-06-05T10:24:00+03:00
экономика
технологии
самара
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Производство антиблокировочных (ABS) и противозаносных (ESP) систем в Самаре на площадке ФГУП "НАМИ" начнется до конца текущего года, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "До конца 2025 года выпуск ABS и ESP дополнительно начнется в Самаре на площадке ФГУП "НАМИ", - сказал Шпак. Замглавы Минпромторга РФ добавил, что в области микроэлектроники для автомобилестроителей стоит задача по локализации и работа в данном направлении ведется системно. Первое производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии "Итэлма" в Костроме в июле 2023 года. ABS — система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Основное ее предназначение — сохранение устойчивости и управляемости. ESP — система, предотвращающая занос автомобиля.
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самара
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экономика, технологии, самара, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Самара, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Самаре начнут производство антиблокировочных и противозаносных систем

Шпак: производство ABS и ESP систем начнется до конца 2025 года в Самаре

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Производство антиблокировочных (ABS) и противозаносных (ESP) систем в Самаре на площадке ФГУП "НАМИ" начнется до конца текущего года, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"До конца 2025 года выпуск ABS и ESP дополнительно начнется в Самаре на площадке ФГУП "НАМИ", - сказал Шпак.
Замглавы Минпромторга РФ добавил, что в области микроэлектроники для автомобилестроителей стоит задача по локализации и работа в данном направлении ведется системно.
Первое производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии "Итэлма" в Костроме в июле 2023 года.
ABS — система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Основное ее предназначение — сохранение устойчивости и управляемости. ESP — система, предотвращающая занос автомобиля.
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ЭкономикаТехнологииСамараРоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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