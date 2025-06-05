https://ria.ru/20250605/proizvodstvo-2021037533.html

В Самаре начнут производство антиблокировочных и противозаносных систем

В Самаре начнут производство антиблокировочных и противозаносных систем - РИА Новости, 05.06.2025

В Самаре начнут производство антиблокировочных и противозаносных систем

Производство антиблокировочных (ABS) и противозаносных (ESP) систем в Самаре на площадке ФГУП "НАМИ" начнется до конца текущего года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:24:00+03:00

2025-06-05T10:24:00+03:00

2025-06-05T10:24:00+03:00

экономика

технологии

самара

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научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Производство антиблокировочных (ABS) и противозаносных (ESP) систем в Самаре на площадке ФГУП "НАМИ" начнется до конца текущего года, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "До конца 2025 года выпуск ABS и ESP дополнительно начнется в Самаре на площадке ФГУП "НАМИ", - сказал Шпак. Замглавы Минпромторга РФ добавил, что в области микроэлектроники для автомобилестроителей стоит задача по локализации и работа в данном направлении ведется системно. Первое производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей началось на предприятии "Итэлма" в Костроме в июле 2023 года. ABS — система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Основное ее предназначение — сохранение устойчивости и управляемости. ESP — система, предотвращающая занос автомобиля.

https://ria.ru/20250604/ugon-2020772014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, самара, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)