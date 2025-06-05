Бывший советник президента США выступил с призывом по Украине
Генерал Флинн призвал Дональда Трампа принять меры в отношении Украины
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Необходимо прекратить участие США в конфликте на Украине, чтобы сохранить мир, заявил бывший советник президента США по нацбезопасности, генерал американской армии Майк Флинн в соцсети X.
"Президент Трамп прав: это не его война. Я призываю отозвать всех открытых и тайных военных и других государственных служащих с Украины. Призываю допросить их, чтобы узнать о возможном участии в несанкционированных военных действиях. Любые американцы, которые помогали и подстрекали к украинским атакам на Россию, должны быть расследованы на предмет нарушения закона", — написал он.
Генерал также отметил, что те, кто осуществил атаки Киева на российские авиабазы, стали также врагами США, поскольку были затронуты особые договоренности Москвы и Вашингтона в области ядерного оружия и его носителей.
"Я также считаю, что президент Трамп должен дистанцироваться от некоторых западных лидеров, таких как канцлер Германии Фридрих Мерц, которые действовали и высказывались безответственным образом в отношении Украины <…> Я призываю президента Трампа также дистанцироваться от демонстративных поджигателей войны в нашем собственном правительстве, главным из которых является сенатор США Линдси Грэм*", — отметил Флинн.
В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы, а также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Трамп положительно оценил разговор и отметил, что лидеры продолжат контакты по Украине и другим не менее важным вопросам.
* внесен в России в список террористов и экстремистов