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Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР - РИА Новости, 05.06.2025
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00:51 05.06.2025 (обновлено: 00:57 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html
Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР
Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР - РИА Новости, 05.06.2025
Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР
Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в эфире... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:51:00+03:00
2025-06-05T00:57:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский"."Россия несет историческую ответственность и как правопреемница Советского Союза, и в целом, в более глубоких исторических параллелях, несет ответственность за мир, безопасность, стабильность на этом региональном пространстве. Кроме того, Россия является важнейшим участником, обеспечивающим мир посредством миротворческой операции, и одним из сопосредников в переговорном процессе. Мы рассчитываем на то, что Россия приложит все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить мир, стабильность", — сказал он.Кроме того, напомнил Игнатьев, Москва играет важную роль исторического участника в региональном пространстве. Он подчеркнул, что Россия исторически присутствовала на берегах Днестра."В Приднестровье проживает более 220 тысяч граждан Российской Федерации, а по сути, все население Приднестровья — это полмиллиона соотечественников, права, интересы и свободы которых тоже, безусловно, должны являться частью государственной политики Российской Федерации", — отметил Игнатьев.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
https://ria.ru/20250529/pridnestrove-2019709621.html
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В мире, Россия, Молдавия, Днестр, Виталий Игнатьев, МИД Приднестровья
Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР

Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия сможет сохранить мир в Приднестровье

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
"Россия несет историческую ответственность и как правопреемница Советского Союза, и в целом, в более глубоких исторических параллелях, несет ответственность за мир, безопасность, стабильность на этом региональном пространстве. Кроме того, Россия является важнейшим участником, обеспечивающим мир посредством миротворческой операции, и одним из сопосредников в переговорном процессе. Мы рассчитываем на то, что Россия приложит все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить мир, стабильность", — сказал он.
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Кроме того, напомнил Игнатьев, Москва играет важную роль исторического участника в региональном пространстве. Он подчеркнул, что Россия исторически присутствовала на берегах Днестра.
"В Приднестровье проживает более 220 тысяч граждан Российской Федерации, а по сути, все население Приднестровья — это полмиллиона соотечественников, права, интересы и свободы которых тоже, безусловно, должны являться частью государственной политики Российской Федерации", — отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
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