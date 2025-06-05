https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html

Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР

Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР - РИА Новости, 05.06.2025

Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР

Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в эфире... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:51:00+03:00

2025-06-05T00:51:00+03:00

2025-06-05T00:57:00+03:00

в мире

россия

молдавия

днестр

виталий игнатьев

мид приднестровья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149454/38/1494543872_0:0:1581:889_1920x0_80_0_0_258fa87488f046898003a829cd8f007d.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский"."Россия несет историческую ответственность и как правопреемница Советского Союза, и в целом, в более глубоких исторических параллелях, несет ответственность за мир, безопасность, стабильность на этом региональном пространстве. Кроме того, Россия является важнейшим участником, обеспечивающим мир посредством миротворческой операции, и одним из сопосредников в переговорном процессе. Мы рассчитываем на то, что Россия приложит все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить мир, стабильность", — сказал он.Кроме того, напомнил Игнатьев, Москва играет важную роль исторического участника в региональном пространстве. Он подчеркнул, что Россия исторически присутствовала на берегах Днестра."В Приднестровье проживает более 220 тысяч граждан Российской Федерации, а по сути, все население Приднестровья — это полмиллиона соотечественников, права, интересы и свободы которых тоже, безусловно, должны являться частью государственной политики Российской Федерации", — отметил Игнатьев.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.

https://ria.ru/20250529/pridnestrove-2019709621.html

https://ria.ru/20250527/repressii-2019270588.html

россия

молдавия

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, молдавия, днестр, виталий игнатьев, мид приднестровья