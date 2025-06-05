Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР
Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия сможет сохранить мир в Приднестровье
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в Приднестровье, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
"Россия несет историческую ответственность и как правопреемница Советского Союза, и в целом, в более глубоких исторических параллелях, несет ответственность за мир, безопасность, стабильность на этом региональном пространстве. Кроме того, Россия является важнейшим участником, обеспечивающим мир посредством миротворческой операции, и одним из сопосредников в переговорном процессе. Мы рассчитываем на то, что Россия приложит все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить мир, стабильность", — сказал он.
Кроме того, напомнил Игнатьев, Москва играет важную роль исторического участника в региональном пространстве. Он подчеркнул, что Россия исторически присутствовала на берегах Днестра.
"В Приднестровье проживает более 220 тысяч граждан Российской Федерации, а по сути, все население Приднестровья — это полмиллиона соотечественников, права, интересы и свободы которых тоже, безусловно, должны являться частью государственной политики Российской Федерации", — отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.