https://ria.ru/20250605/priangare-2021142015.html

В Приангарье осудили жителя Иркутска, обвиняемого в поджоге автомобиля

В Приангарье осудили жителя Иркутска, обвиняемого в поджоге автомобиля - РИА Новости, 05.06.2025

В Приангарье осудили жителя Иркутска, обвиняемого в поджоге автомобиля

Суд в Приангарье приговорил 57-летнего иркутянина, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в поджоге автомобиля, в салоне которого был ребенок, к 10... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:06:00+03:00

2025-06-05T17:06:00+03:00

2025-06-05T17:45:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 5 июн - РИА Новости. Суд в Приангарье приговорил 57-летнего иркутянина, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в поджоге автомобиля, в салоне которого был ребенок, к 10 годам колонии строгого режима, сообщает Иркутская областная прокуратура. Иркутский районный суд вынес приговор 57-летнему иркутянину, обвиняемому по статьям о покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, умышленном уничтожении чужого имущества группой лиц, вымогательстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Также его сестра осуждена за поджог чужого имущества. Суд установил, что в 2021 году подсудимый вместе с 17-летним племянником поджег несколько автомобилей, дачных домов, а также баню и ангар с катером, принадлежащие его бизнес-партнерам. Кроме того, в период с апреля по сентябрь 2021 года осужденный вымогал у бывшего партнера по бизнесу цифровую валюту на сумму более 50 миллионов рублей, угрожая применением насилия и поджогом имущества. В сентябре 2021 года он вместе с сестрой, которая была за рулем автомобиля, приехал в поселок Маркова и возле одного из детских садов поджег автомобиль, на заднем сидении которого находилась шестилетняя девочка. Ребенок, испугавшись, выскочил из салона, благодаря чему не пострадал. Общий ущерб 12 пострадавшим составил более 20 миллионов рублей. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Женщина осуждена к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного ущерба в размере более 13 миллионов рублей. По данным СУСК РФ по Иркутской области, по уголовному делу проведено 40 различных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. Объем материалов уголовного дела составил 29 томов.

https://ria.ru/20250602/sud-2020534785.html

https://ria.ru/20250603/neftejugansk-2020586573.html

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происшествия, россия, иркутская область