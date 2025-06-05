https://ria.ru/20250605/pressa-2021096296.html

Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU

Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025

Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU

Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:16:00+03:00

2025-06-05T14:16:00+03:00

2025-06-05T14:16:00+03:00

происшествия

россия

пермский край

екатеринбург

ura.ru

союз журналистов россии

следственный комитет россии (ск рф)

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы, сообщается на сайте СЖР. "Союз журналистов России выражает свою поддержку коллегам-журналистам агентства URA.RU. Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь", - отмечается на сайте СЖР. "В редакции проходит обыск, силовики изымают технику. Работа редакции парализована. Задержаны несколько журналистов. Была применена сила, журналистам предстоит медосвидетельствование. От сотрудников редакции нам известно, что силовики препятствовали доступу адвокатов к журналистам", - добавили в союзе. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос. Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев. URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

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