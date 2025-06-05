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Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025
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14:16 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/pressa-2021096296.html
Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU
Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025
Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU
Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:16:00+03:00
2025-06-05T14:16:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
екатеринбург
ura.ru
союз журналистов россии
следственный комитет россии (ск рф)
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы, сообщается на сайте СЖР. "Союз журналистов России выражает свою поддержку коллегам-журналистам агентства URA.RU. Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь", - отмечается на сайте СЖР. "В редакции проходит обыск, силовики изымают технику. Работа редакции парализована. Задержаны несколько журналистов. Была применена сила, журналистам предстоит медосвидетельствование. От сотрудников редакции нам известно, что силовики препятствовали доступу адвокатов к журналистам", - добавили в союзе. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос. Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев. URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html
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происшествия, россия, пермский край, екатеринбург, ura.ru, союз журналистов россии, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Россия, Пермский край, Екатеринбург, Ura.ru, Союз журналистов России, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU

Союз журналистов России: силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы

© URA.RU/TelegramОбыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© URA.RU/Telegram
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы, сообщается на сайте СЖР.
"Союз журналистов России выражает свою поддержку коллегам-журналистам агентства URA.RU. Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь", - отмечается на сайте СЖР.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Адвокат прокомментировал обыски в редакции URA.RU
13:56
"В редакции проходит обыск, силовики изымают технику. Работа редакции парализована. Задержаны несколько журналистов. Была применена сила, журналистам предстоит медосвидетельствование. От сотрудников редакции нам известно, что силовики препятствовали доступу адвокатов к журналистам", - добавили в союзе.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос.
Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.
URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
Обыски проходят в уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса
13:09
 
ПроисшествияРоссияПермский крайЕкатеринбургUra.ruСоюз журналистов РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
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