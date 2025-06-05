https://ria.ru/20250605/premiya-2021179542.html

В Нижнем Новгороде стартовала премия "Молодежный цифровой амбассадор"

В Нижнем Новгороде стартовала премия "Молодежный цифровой амбассадор" - РИА Новости, 05.06.2025

В Нижнем Новгороде стартовала премия "Молодежный цифровой амбассадор"

Старт премии "Молодежный цифровой амбассадор" дан на Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба форума. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:08:00+03:00

2025-06-05T19:08:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Старт премии "Молодежный цифровой амбассадор" дан на Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба форума. Глобальный цифровой форум проводится 5-6 июня в Нижнем Новгороде в рамках 10-й ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Торжественное открытие молодежного трека "International Internet Security School for Youth.GDF" состоялось в рамках Глобального цифрового форума. Трек объединил более 100 студентов и молодых специалистов из стран Африки, Латинской Америки и Азии. Впервые учреждена премия "Молодежный цифровой амбассадор", направленная на выявление молодых лидеров из зарубежных государств, которые готовы аккумулировать в своих странах молодежь и реализовывать инициативы при поддержке команды молодежного цифрового омбудсмена", - говорится в сообщении. Шестого июня будет назван первый молодежный цифровой амбассадор, в топ-3 номинантов премии вошли представители Ирака, Бразилии и Сьерра-Леоне. "На этом форуме мы создаем глобальное молодежное ИТ-сообщество, которое объединит представителей со всего мира. В рамках премии "Молодежный цифровой амбассадор" вы получите возможность объединять молодежь в своих странах, а мы, несомненно, будем вас поддерживать и сопровождать на основе опыта, сформировавшегося в России", – заявил молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев. Среди ключевых проектов команды молодежного цифрового омбудсмена – "Международная школа интернет-БЕЗопасности молодежи", которая пройдет уже в четвертый раз осенью 2025 года в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", ежегодная премия молодежного цифрового омбудсмена "Цифровизация во благо", платформа "Цифропомощь" и ряд других проектов.

https://ria.ru/20250605/kiberchempionat-2021068559.html

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