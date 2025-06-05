В Нижнем Новгороде стартовала премия "Молодежный цифровой амбассадор"
На форуме в Нижнем Новгороде дали старт премии "Молодежный цифровой амбассадор"
© Фото : Глобальный Цифровой Форум 2025/TelegramМолодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев дал старт Премии "Молодежный цифровой амбассадор" на Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде
Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев дал старт Премии "Молодежный цифровой амбассадор" на Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Старт премии "Молодежный цифровой амбассадор" дан на Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба форума.
Глобальный цифровой форум проводится 5-6 июня в Нижнем Новгороде в рамках 10-й ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Торжественное открытие молодежного трека "International Internet Security School for Youth.GDF" состоялось в рамках Глобального цифрового форума. Трек объединил более 100 студентов и молодых специалистов из стран Африки, Латинской Америки и Азии. Впервые учреждена премия "Молодежный цифровой амбассадор", направленная на выявление молодых лидеров из зарубежных государств, которые готовы аккумулировать в своих странах молодежь и реализовывать инициативы при поддержке команды молодежного цифрового омбудсмена", - говорится в сообщении.
Шестого июня будет назван первый молодежный цифровой амбассадор, в топ-3 номинантов премии вошли представители Ирака, Бразилии и Сьерра-Леоне.
"На этом форуме мы создаем глобальное молодежное ИТ-сообщество, которое объединит представителей со всего мира. В рамках премии "Молодежный цифровой амбассадор" вы получите возможность объединять молодежь в своих странах, а мы, несомненно, будем вас поддерживать и сопровождать на основе опыта, сформировавшегося в России", – заявил молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев.
Среди ключевых проектов команды молодежного цифрового омбудсмена – "Международная школа интернет-БЕЗопасности молодежи", которая пройдет уже в четвертый раз осенью 2025 года в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", ежегодная премия молодежного цифрового омбудсмена "Цифровизация во благо", платформа "Цифропомощь" и ряд других проектов.