https://ria.ru/20250605/pozhary-2021138459.html

В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров

В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров - РИА Новости, 05.06.2025

В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров

Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкальском крае, из них 12 возгораний удалось локализовать на площади 409 тысяч гектаров, сообщило в своём... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:58:00+03:00

2025-06-05T16:58:00+03:00

2025-06-05T16:58:00+03:00

забайкальский край

петровск-забайкальский

природные пожары в россии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_a08a4749a89c5c0c60d225da88e60f0e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкальском крае, из них 12 возгораний удалось локализовать на площади 409 тысяч гектаров, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона. "Локализовали 12 пожаров на территории лесного фонда Кыринского, Сретенского, Тунгокоченского, Хилокского, Чернышевского, Читинского и Шилкинского округов. Общая площадь, на которой остановили распространение огня, составляет 409 тысяч гектаров. Действуют 24 пожара в Петровск-Забайкальском, Борзинском, Могочинском, Карымском, Оловяниннском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах", - говорится в сообщении. Всего в тушении задействованы более 1,6 тысячи человек и свыше 200 единиц техники. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах регионального уровня действует в Забайкалье с 7 апреля. С 23 апреля установлен режим ЧС федерального уровня. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая по 19 июня включительно.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250605/pozhar--2021045272.html

забайкальский край

петровск-забайкальский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

забайкальский край, петровск-забайкальский, природные пожары в россии, происшествия