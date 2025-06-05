https://ria.ru/20250605/pozhary-2021138459.html
В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров
В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров - РИА Новости, 05.06.2025
В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров
Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкальском крае, из них 12 возгораний удалось локализовать на площади 409 тысяч гектаров, сообщило в своём... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:58:00+03:00
2025-06-05T16:58:00+03:00
2025-06-05T16:58:00+03:00
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петровск-забайкальский
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Тридцать шесть природных пожаров тушат в Забайкальском крае, из них 12 возгораний удалось локализовать на площади 409 тысяч гектаров, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона. "Локализовали 12 пожаров на территории лесного фонда Кыринского, Сретенского, Тунгокоченского, Хилокского, Чернышевского, Читинского и Шилкинского округов. Общая площадь, на которой остановили распространение огня, составляет 409 тысяч гектаров. Действуют 24 пожара в Петровск-Забайкальском, Борзинском, Могочинском, Карымском, Оловяниннском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах", - говорится в сообщении. Всего в тушении задействованы более 1,6 тысячи человек и свыше 200 единиц техники. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах регионального уровня действует в Забайкалье с 7 апреля. С 23 апреля установлен режим ЧС федерального уровня. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая по 19 июня включительно.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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забайкальский край, петровск-забайкальский, природные пожары в россии, происшествия
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский, Природные пожары в России, Происшествия
В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров
В Забайкалье тушат 36 лесных пожаров, огонь удалось локализовать на 409 тыс га