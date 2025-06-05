https://ria.ru/20250605/pozhar-2021090645.html

В Москве на многоярусной парковке загорелись автомобили

В Москве на многоярусной парковке загорелись автомобили - РИА Новости, 05.06.2025

В Москве на многоярусной парковке загорелись автомобили

Два автомобиля загорелись на площади порядка 22 квадратных метра на многоярусной парковке на севере Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:02:00+03:00

2025-06-05T14:02:00+03:00

2025-06-05T14:02:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Два автомобиля загорелись на площади порядка 22 квадратных метра на многоярусной парковке на севере Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В 12.41 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Нижняя, дом 14. Здание 4-5-ти этажное, разноуровневое, административное, гаражного типа. На 5 этаже происходило загорание двух автомобилей на общей площади 22 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в 13.40 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)