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В Чите потушили открытый огонь на полигоне ТБО - РИА Новости, 05.06.2025
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12:19 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/pozhar-2021060770.html
В Чите потушили открытый огонь на полигоне ТБО
В Чите потушили открытый огонь на полигоне ТБО - РИА Новости, 05.06.2025
В Чите потушили открытый огонь на полигоне ТБО
Открытое горение ликвидировали на полигоне ТБО в Чите, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды Забайкальского края. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:19:00+03:00
2025-06-05T12:19:00+03:00
происшествия
чита
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на полигоне ТБО в Чите, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды Забайкальского края. Ранее главк МЧС рассказал о возгорании на полигоне ТБО в Чите на площади 2 тысячи квадратных метров и мешающем его тушить сильном ветре с порывами до 25-30 метров в секунду. В 16.45 (10.45 мск) пожар локализовали на 2,5 тысячи "квадратов". "Благодаря совместной работе сотрудников МЧС и "Полигон-2" открытое горение на свалке ликвидировано. Продолжается проливка тлеющего мусора, а также отсыпка грунтом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/pozhar-2020875824.html
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происшествия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите потушили открытый огонь на полигоне ТБО

Открытое горение ликвидировали на полигоне ТБО в Чите

© МЧС Забайкальского края/TelegramЛиквидация пожара на полигоне ТБО в Чите
Ликвидация пожара на полигоне ТБО в Чите - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© МЧС Забайкальского края/Telegram
Ликвидация пожара на полигоне ТБО в Чите
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на полигоне ТБО в Чите, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды Забайкальского края.
Ранее главк МЧС рассказал о возгорании на полигоне ТБО в Чите на площади 2 тысячи квадратных метров и мешающем его тушить сильном ветре с порывами до 25-30 метров в секунду. В 16.45 (10.45 мск) пожар локализовали на 2,5 тысячи "квадратов".
"Благодаря совместной работе сотрудников МЧС и "Полигон-2" открытое горение на свалке ликвидировано. Продолжается проливка тлеющего мусора, а также отсыпка грунтом", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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