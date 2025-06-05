https://ria.ru/20250605/pozhar-2021060770.html

В Чите потушили открытый огонь на полигоне ТБО

В Чите потушили открытый огонь на полигоне ТБО - РИА Новости, 05.06.2025

В Чите потушили открытый огонь на полигоне ТБО

Открытое горение ликвидировали на полигоне ТБО в Чите, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды Забайкальского края. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:19:00+03:00

2025-06-05T12:19:00+03:00

2025-06-05T12:19:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на полигоне ТБО в Чите, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды Забайкальского края. Ранее главк МЧС рассказал о возгорании на полигоне ТБО в Чите на площади 2 тысячи квадратных метров и мешающем его тушить сильном ветре с порывами до 25-30 метров в секунду. В 16.45 (10.45 мск) пожар локализовали на 2,5 тысячи "квадратов". "Благодаря совместной работе сотрудников МЧС и "Полигон-2" открытое горение на свалке ликвидировано. Продолжается проливка тлеющего мусора, а также отсыпка грунтом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250604/pozhar-2020875824.html

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происшествия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)