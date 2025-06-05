Экипаж загоревшегося в Японском море судна доставили в Пусан
Экипаж загоревшегося в Японском море судна "Айсберг" доставили в Пусан
© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт Пусан в Южной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Членов экипажа рыболовецкого судна "Айсберг", которое в среду загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили в Пусан, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В среду начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и пошел в Пусан. Пирожков отмечал, что судно на плаву, разлива топлива нет. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
"Предварительно, моряки доставлены до места", - сказал собеседник.
По его словам, по предварительным данным, судно еще горит.
Судовладелец в среду уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал, моряков из Пусана отправят на родину самолетом. Он отмечал, что с "Айсберга" идет дым, но пламени не видно, рядом находится еще одно судно.