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Экипаж загоревшегося в Японском море судна доставили в Пусан - РИА Новости, 05.06.2025
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06:51 05.06.2025 (обновлено: 06:56 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pozhar-2021007591.html
Экипаж загоревшегося в Японском море судна доставили в Пусан
Экипаж загоревшегося в Японском море судна доставили в Пусан - РИА Новости, 05.06.2025
Экипаж загоревшегося в Японском море судна доставили в Пусан
Членов экипажа рыболовецкого судна "Айсберг", которое в среду загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили в Пусан, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:51:00+03:00
2025-06-05T06:56:00+03:00
происшествия
пусан
японское море
южная корея
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Членов экипажа рыболовецкого судна "Айсберг", которое в среду загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили в Пусан, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В среду начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и пошел в Пусан. Пирожков отмечал, что судно на плаву, разлива топлива нет. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. "Предварительно, моряки доставлены до места", - сказал собеседник. По его словам, по предварительным данным, судно еще горит. Судовладелец в среду уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал, моряков из Пусана отправят на родину самолетом. Он отмечал, что с "Айсберга" идет дым, но пламени не видно, рядом находится еще одно судно.
https://ria.ru/20250605/okean-2020997579.html
https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html
пусан
японское море
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происшествия, пусан, японское море, южная корея, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пусан, Японское море, Южная Корея, Следственный комитет России (СК РФ)
Экипаж загоревшегося в Японском море судна доставили в Пусан

Экипаж загоревшегося в Японском море судна "Айсберг" доставили в Пусан

© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт Пусан в Южной Корее. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Членов экипажа рыболовецкого судна "Айсберг", которое в среду загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили в Пусан, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В среду начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и пошел в Пусан. Пирожков отмечал, что судно на плаву, разлива топлива нет. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
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"Предварительно, моряки доставлены до места", - сказал собеседник.
По его словам, по предварительным данным, судно еще горит.
Судовладелец в среду уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал, моряков из Пусана отправят на родину самолетом. Он отмечал, что с "Айсберга" идет дым, но пламени не видно, рядом находится еще одно судно.
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ПроисшествияПусанЯпонское мореЮжная КореяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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