https://ria.ru/20250605/pozhar-2021007591.html

Экипаж загоревшегося в Японском море судна доставили в Пусан

Экипаж загоревшегося в Японском море судна доставили в Пусан - РИА Новости, 05.06.2025

Экипаж загоревшегося в Японском море судна доставили в Пусан

Членов экипажа рыболовецкого судна "Айсберг", которое в среду загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили в Пусан, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:51:00+03:00

2025-06-05T06:51:00+03:00

2025-06-05T06:56:00+03:00

происшествия

пусан

японское море

южная корея

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Членов экипажа рыболовецкого судна "Айсберг", которое в среду загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили в Пусан, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В среду начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и пошел в Пусан. Пирожков отмечал, что судно на плаву, разлива топлива нет. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. "Предварительно, моряки доставлены до места", - сказал собеседник. По его словам, по предварительным данным, судно еще горит. Судовладелец в среду уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал, моряков из Пусана отправят на родину самолетом. Он отмечал, что с "Айсберга" идет дым, но пламени не видно, рядом находится еще одно судно.

https://ria.ru/20250605/okean-2020997579.html

https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html

пусан

японское море

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пусан, японское море, южная корея, следственный комитет россии (ск рф)