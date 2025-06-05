https://ria.ru/20250605/pomosch-2021060477.html

Долина и Соколов передали оборудование бойцам Харьковского направления

Долина и Соколов передали оборудование бойцам Харьковского направления - РИА Новости, 05.06.2025

Долина и Соколов передали оборудование бойцам Харьковского направления

Народные артисты Лариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование, в том числе... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:25:00+03:00

2025-06-05T12:25:00+03:00

2025-06-05T14:08:00+03:00

надежные люди

россия

лариса долина

андрей соколов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Народные артисты Лариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование, в том числе квадрокоптеры и FPV-дроны, сообщили в пресс-службе организации. "В рамках работы фонда Народного фронта "Всё для Победы!" состоялась передача оборудования для бойцов мотострелкового полка, действующего на харьковском направлении. Сбор был открыт 31 января народными артистами России Ларисой Долиной и Андреем Соколовым совместно с Народным фронтом. На собранные средства были закуплены квадрокоптеры и FPV-дроны", - говорится в сообщении. В свою очередь Долина выразила важность поддержки бойцов на передовой. "Я так же, как весь наш народ, хочу скорейшей победы. Помощь фронту – это самое важное. Объединение страны вокруг общей цели помогает ребятам морально, они знают, что их ждут, что за них переживают. Это дает им силы", - приводятся в сообщении слова народной артистки. Сами бойцы в зоне проведения спецоперации отмечают, что передача техники для них - это шанс сохранить жизни и эффективнее выполнять боевые задачи. "Оборудование, действительно, передовое – то, что сейчас крайне необходимо. Спасибо всем, кто участвовал в сборе. Мы чувствуем вашу поддержку и знаем, что за нами вся страна", - приводятся в сообщении слова военнослужащего харьковского направления с позывным "Лексус". В свою очередь руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов назвал применение дронов одним из ключевых средств ведения боя, позволяющих точно работать по позициям противника.

https://ria.ru/20250526/pomosch-2019073242.html

https://ria.ru/20250530/svo-2019985810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, лариса долина, андрей соколов, вооруженные силы рф