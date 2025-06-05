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Долина и Соколов передали оборудование бойцам Харьковского направления - РИА Новости, 05.06.2025
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Надежные люди
 
12:25 05.06.2025 (обновлено: 14:08 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pomosch-2021060477.html
Долина и Соколов передали оборудование бойцам Харьковского направления
Долина и Соколов передали оборудование бойцам Харьковского направления - РИА Новости, 05.06.2025
Долина и Соколов передали оборудование бойцам Харьковского направления
Народные артисты Лариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование, в том числе... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:25:00+03:00
2025-06-05T14:08:00+03:00
надежные люди
россия
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андрей соколов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Народные артисты Лариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование, в том числе квадрокоптеры и FPV-дроны, сообщили в пресс-службе организации. "В рамках работы фонда Народного фронта "Всё для Победы!" состоялась передача оборудования для бойцов мотострелкового полка, действующего на харьковском направлении. Сбор был открыт 31 января народными артистами России Ларисой Долиной и Андреем Соколовым совместно с Народным фронтом. На собранные средства были закуплены квадрокоптеры и FPV-дроны", - говорится в сообщении. В свою очередь Долина выразила важность поддержки бойцов на передовой. "Я так же, как весь наш народ, хочу скорейшей победы. Помощь фронту – это самое важное. Объединение страны вокруг общей цели помогает ребятам морально, они знают, что их ждут, что за них переживают. Это дает им силы", - приводятся в сообщении слова народной артистки. Сами бойцы в зоне проведения спецоперации отмечают, что передача техники для них - это шанс сохранить жизни и эффективнее выполнять боевые задачи. "Оборудование, действительно, передовое – то, что сейчас крайне необходимо. Спасибо всем, кто участвовал в сборе. Мы чувствуем вашу поддержку и знаем, что за нами вся страна", - приводятся в сообщении слова военнослужащего харьковского направления с позывным "Лексус". В свою очередь руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов назвал применение дронов одним из ключевых средств ведения боя, позволяющих точно работать по позициям противника.
https://ria.ru/20250526/pomosch-2019073242.html
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россия, лариса долина, андрей соколов, вооруженные силы рф
Надежные люди, Россия, Лариса Долина, Андрей Соколов, Вооруженные силы РФ
Долина и Соколов передали оборудование бойцам Харьковского направления

Долина и Соколов передали бойцам Харьковского направления дроны и квадрокоптеры

© Фото : Народный фронтЛариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование
Лариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Народный фронт
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Народные артисты Лариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование, в том числе квадрокоптеры и FPV-дроны, сообщили в пресс-службе организации.
"В рамках работы фонда Народного фронта "Всё для Победы!" состоялась передача оборудования для бойцов мотострелкового полка, действующего на харьковском направлении. Сбор был открыт 31 января народными артистами России Ларисой Долиной и Андреем Соколовым совместно с Народным фронтом. На собранные средства были закуплены квадрокоптеры и FPV-дроны", - говорится в сообщении.
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В свою очередь Долина выразила важность поддержки бойцов на передовой.
"Я так же, как весь наш народ, хочу скорейшей победы. Помощь фронту – это самое важное. Объединение страны вокруг общей цели помогает ребятам морально, они знают, что их ждут, что за них переживают. Это дает им силы", - приводятся в сообщении слова народной артистки.
© Фото : Народный фронтЛариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование
Лариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Народный фронт
Лариса Долина и Андрей Соколов вместе с Народным фронтом передали бойцам харьковского направления необходимое оборудование
Сами бойцы в зоне проведения спецоперации отмечают, что передача техники для них - это шанс сохранить жизни и эффективнее выполнять боевые задачи.
"Оборудование, действительно, передовое – то, что сейчас крайне необходимо. Спасибо всем, кто участвовал в сборе. Мы чувствуем вашу поддержку и знаем, что за нами вся страна", - приводятся в сообщении слова военнослужащего харьковского направления с позывным "Лексус".
В свою очередь руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов назвал применение дронов одним из ключевых средств ведения боя, позволяющих точно работать по позициям противника.
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Надежные людиРоссияЛариса ДолинаАндрей СоколовВооруженные силы РФ
 
 
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