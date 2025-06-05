https://ria.ru/20250605/polsha-2021112517.html

В Польше установили День памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

В Польше установили День памяти жертв геноцида ОУН* и УПА* - РИА Новости, 05.06.2025

В Польше установили День памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Сейм Польши установил новый государственный праздник – День памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных землях Второй Польской... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:24:00+03:00

2025-06-05T15:24:00+03:00

2025-06-05T15:24:00+03:00

в мире

справки

россия

польша

украина

украинская повстанческая армия

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dca3978fd1629cab5f4d6d2f37b80892.jpg

ВАРШАВА, 5 июн – РИА Новости. Сейм Польши установил новый государственный праздник – День памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных землях Второй Польской Республики, говорится в официальном аккаунте сейма в соцсети Facebook*. "Сейм установил новый государственный праздник. 11 июля станет национальным Днем памяти поляков-жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных землях Второй Польской Республики", - говорится в сообщении. Поясняется, что в 1939-1946 годах украинские националисты из Организации украинских националистов*, Украинской повстанческой армии* и других украинских националистических формирований, действующих на территориях восточных границ Второй Польской Республики (Волынское, Тернопольское, Станиславовское, Львовское, Полесское воеводства), а также нынешних Люблинского и Подкарпатского, "совершили в отношении поляков преступление геноцида". "Они убили более ста тысяч поляков, в основном жителей деревень, уничтожили их имущество и обрекли сотни тысяч поляков в изгнание из восточных регионов Второй Речи Посполитой", - говорится в сообщении. Апогей этих событий приходится на июль 1943 года, а символической датой массовой гибели поляков от рук украинских националистов считается 11 июля 1943 года, когда поляки были убиты примерно в ста населенных пунктах. "Мученическая смерть из–за принадлежности к польскому народу заслуживает памяти в виде дня, ежегодно отмечаемого польским государством, в котором жертвам будет отдана дань уважения", - говорится в соответствующем нормативном документе. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН(*-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250225/polsha-2001585398.html

https://ria.ru/20250423/pamyatnik-2013006775.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, россия, польша, украина, украинская повстанческая армия, facebook