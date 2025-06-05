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Силовики изымают технику и документацию при обыске в редакции URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025
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09:31 05.06.2025 (обновлено: 12:27 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/politsiya-2021024224.html
Силовики изымают технику и документацию при обыске в редакции URA.RU
Силовики изымают технику и документацию при обыске в редакции URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025
Силовики изымают технику и документацию при обыске в редакции URA.RU
Технику и документацию изымают сотрудники правоохранительных органов в екатеринбургской редакции URA.RU, где проходят обыски, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:31:00+03:00
2025-06-05T12:27:00+03:00
россия
ura.ru
общество
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Технику и документацию изымают сотрудники правоохранительных органов в екатеринбургской редакции URA.RU, где проходят обыски, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Силовики изымают из офиса URA.RU технику и документацию. Сотрудникам издания грозит реальная уголовная ответственность за получение и использование служебной информации, содержащей персональные данные, что предусмотрено статьей 272.1 УК РФ (Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные – ред.)", – сказал собеседник агентства. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего - передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.
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россия, ura.ru, общество, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Россия, Ura.ru, Общество, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Силовики изымают технику и документацию при обыске в редакции URA.RU

Технику и документацию изымают силовики в редакции URA.RU в Екатеринбурге

© URA.RU/TelegramОбыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© URA.RU/Telegram
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Технику и документацию изымают сотрудники правоохранительных органов в екатеринбургской редакции URA.RU, где проходят обыски, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Силовики изымают из офиса URA.RU технику и документацию. Сотрудникам издания грозит реальная уголовная ответственность за получение и использование служебной информации, содержащей персональные данные, что предусмотрено статьей 272.1 УК РФ (Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные – ред.)", – сказал собеседник агентства.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего - передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.
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РоссияUra.ruОбществоОбыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
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