https://ria.ru/20250605/politsiya-2021024224.html

Силовики изымают технику и документацию при обыске в редакции URA.RU

Силовики изымают технику и документацию при обыске в редакции URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025

Силовики изымают технику и документацию при обыске в редакции URA.RU

Технику и документацию изымают сотрудники правоохранительных органов в екатеринбургской редакции URA.RU, где проходят обыски, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:31:00+03:00

2025-06-05T09:31:00+03:00

2025-06-05T12:27:00+03:00

россия

ura.ru

общество

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Технику и документацию изымают сотрудники правоохранительных органов в екатеринбургской редакции URA.RU, где проходят обыски, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Силовики изымают из офиса URA.RU технику и документацию. Сотрудникам издания грозит реальная уголовная ответственность за получение и использование служебной информации, содержащей персональные данные, что предусмотрено статьей 272.1 УК РФ (Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные – ред.)", – сказал собеседник агентства. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, двое сотрудников задержаны, возможная причина происходящего - передача полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.

https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html

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