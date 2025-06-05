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СК попросит арестовать фигурантов дела о похищении на Ярославском вокзале - РИА Новости, 05.06.2025
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14:10 05.06.2025 (обновлено: 14:14 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pokhischenie-2021094296.html
СК попросит арестовать фигурантов дела о похищении на Ярославском вокзале
СК попросит арестовать фигурантов дела о похищении на Ярославском вокзале - РИА Новости, 05.06.2025
СК попросит арестовать фигурантов дела о похищении на Ярославском вокзале
Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов дела о похищении и превышении полномочий после инцидента на Ярославском вокзале в Москве, сообщается в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:10:00+03:00
2025-06-05T14:14:00+03:00
происшествия
москва
россия
арег щепихин
ахмед дудаев
следственный комитет россии (ск рф)
инцидент с блогером щепихиным
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов дела о похищении и превышении полномочий после инцидента на Ярославском вокзале в Москве, сообщается в официальном Телеграм-канале ведомства "Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В рамках расследования уголовного дела шести лицам предъявлены обвинения. В настоящее время продолжается активная работа с фигурантами дела. Для установления всех обстоятельств проводятся очные ставки", - говорится в сообщении. "Сегодня следователи столичного СК России намерены обратиться в Замоскворецкий районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых", - отметили в СК. Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. Кроме того, в отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", организована проверка.
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html
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происшествия, москва, россия, арег щепихин, ахмед дудаев, следственный комитет россии (ск рф), инцидент с блогером щепихиным
Происшествия, Москва, Россия, Арег Щепихин, Ахмед Дудаев, Следственный комитет России (СК РФ), Инцидент с блогером Щепихиным
СК попросит арестовать фигурантов дела о похищении на Ярославском вокзале

СК ходатайствует об аресте 6 фигурантов дела о похищении на Ярославском вокзале

© РИА НовостиАвтомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов дела о похищении и превышении полномочий после инцидента на Ярославском вокзале в Москве, сообщается в официальном Телеграм-канале ведомства
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В рамках расследования уголовного дела шести лицам предъявлены обвинения. В настоящее время продолжается активная работа с фигурантами дела. Для установления всех обстоятельств проводятся очные ставки", - говорится в сообщении.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным
Вчера, 15:42
"Сегодня следователи столичного СК России намерены обратиться в Замоскворецкий районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых", - отметили в СК.
Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. Кроме того, в отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", организована проверка.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело
13:54
 
ПроисшествияМоскваРоссияАрег ЩепихинАхмед ДудаевСледственный комитет России (СК РФ)Инцидент с блогером Щепихиным
 
 
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