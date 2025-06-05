https://ria.ru/20250605/podzhog-2021057769.html
В Ульяновской области задержали мужчину по подозрению в поджоге дома
В Ульяновской области задержали мужчину по подозрению в поджоге дома - РИА Новости, 05.06.2025
В Ульяновской области задержали мужчину по подозрению в поджоге дома
Мужчину задержали по подозрению в поджоге дома в Ульяновской области, где находилась женщина с двумя детьми, сообщило региональное СУСК России. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:01:00+03:00
2025-06-05T12:01:00+03:00
2025-06-05T12:01:00+03:00
происшествия
россия
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Мужчину задержали по подозрению в поджоге дома в Ульяновской области, где находилась женщина с двумя детьми, сообщило региональное СУСК России. По данным следователей, в ночь на 4 июня в селе Большое Нагаткино произошел поджог дома, в котором находилась женщина с двумя детьми 10 и 11 лет. Им удалось покинуть горящее жилище. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). "В течение суток был установлен и задержан 44-летний подозреваемый. На допросе следователю СК он дал признательные показания о том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дом после ссоры со своей сожительницей", - говорится в сообщении. На видео, размещенном на сайте ведомства, подозреваемый сообщил, что после ссоры с женщиной он "очень сильно оскорбился". "Сел за домом, набрал сухой травы, засунул меж бревен, поджег, разгорелось. (Хотел - ред.) отомстить", - сказал задержанный. Следователь планирует направить в суд ходатайство об аресте фигуранта дела.
https://ria.ru/20250527/zaderzhanie-2019259793.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновской области задержали мужчину по подозрению в поджоге дома
Жителя Ульяновской области задержали по подозрению в поджоге дома с двумя детьми