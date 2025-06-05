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В Ульяновской области задержали мужчину по подозрению в поджоге дома

В Ульяновской области задержали мужчину по подозрению в поджоге дома - РИА Новости, 05.06.2025

В Ульяновской области задержали мужчину по подозрению в поджоге дома

Мужчину задержали по подозрению в поджоге дома в Ульяновской области, где находилась женщина с двумя детьми, сообщило региональное СУСК России. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:01:00+03:00

2025-06-05T12:01:00+03:00

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происшествия

россия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Мужчину задержали по подозрению в поджоге дома в Ульяновской области, где находилась женщина с двумя детьми, сообщило региональное СУСК России. По данным следователей, в ночь на 4 июня в селе Большое Нагаткино произошел поджог дома, в котором находилась женщина с двумя детьми 10 и 11 лет. Им удалось покинуть горящее жилище. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). "В течение суток был установлен и задержан 44-летний подозреваемый. На допросе следователю СК он дал признательные показания о том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дом после ссоры со своей сожительницей", - говорится в сообщении. На видео, размещенном на сайте ведомства, подозреваемый сообщил, что после ссоры с женщиной он "очень сильно оскорбился". "Сел за домом, набрал сухой травы, засунул меж бревен, поджег, разгорелось. (Хотел - ред.) отомстить", - сказал задержанный. Следователь планирует направить в суд ходатайство об аресте фигуранта дела.

https://ria.ru/20250527/zaderzhanie-2019259793.html

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происшествия, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)