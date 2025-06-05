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Украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского
Украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского - РИА Новости, 05.06.2025
Украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского
Военнослужащие ВСУ не хотят воевать, они считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской, рассказал украинский военнопленный,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:13:00+03:00
2025-06-05T09:13:00+03:00
2025-06-05T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
елена зеленская
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ не хотят воевать, они считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской, рассказал украинский военнопленный, сообщение о его признании опубликовало министерство обороны РФ. "Все представители ТЦК, военкоматов носят форму, погоны, но прячутся в тылу, а на гибель отправляют простых работяг без еды и воды. Нет желания у военных ребят воевать, потому, что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаём жизни за сумки (жены Владимира Зеленского - ред.) Елены Зеленской", - сказал пленный.
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елена зеленская, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского
Военнослужащие ВСУ считают, что отдают жизнь за сумки жены Зеленского