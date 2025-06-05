https://ria.ru/20250605/plennyy--2021020166.html

Украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского

Украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского - РИА Новости, 05.06.2025

Украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского

Военнослужащие ВСУ не хотят воевать, они считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской, рассказал украинский военнопленный,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:13:00+03:00

2025-06-05T09:13:00+03:00

2025-06-05T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

елена зеленская

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ не хотят воевать, они считают, что отдают жизнь "за сумки" жены Владимира Зеленского Елены Зеленской, рассказал украинский военнопленный, сообщение о его признании опубликовало министерство обороны РФ. "Все представители ТЦК, военкоматов носят форму, погоны, но прячутся в тылу, а на гибель отправляют простых работяг без еды и воды. Нет желания у военных ребят воевать, потому, что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаём жизни за сумки (жены Владимира Зеленского - ред.) Елены Зеленской", - сказал пленный.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена зеленская, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире