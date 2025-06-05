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США увеличили закупки платины из России до максимума за полгода
США увеличили закупки платины из России до максимума за полгода - РИА Новости, 05.06.2025
США увеличили закупки платины из России до максимума за полгода
США в апреле нарастили ввоз платины из России до максимальных с октября прошлого года 115,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:30:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США в апреле нарастили ввоз платины из России до максимальных с октября прошлого года 115,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. За месяц поставки выросли на треть, а в годовом выражении - почти на четверть. Россия в итоге стала вторым среди основных поставщиков платины в США, поднявшись на одну позицию. Бельгия, которая занимала эту позицию в начале весны, в апреле из-за падения поставок в 11 раз выпала из пятерки и стала шестой среди крупнейших экспортеров платины в Штаты. Лидером оставалась Южная Африка, при этом ее экспорт снизился на четверть в месячном выражении и на пятую часть в годовом выражении - до 270,8 миллиона долларов. Тройку лидеров теперь замыкает Германия, чьи продажи за месяц сократились на 20% и составили 66,4 миллиона долларов. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней.
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экономика, сша, россия, дональд трамп, в мире
Экономика, США, Россия, Дональд Трамп, В мире
США увеличили закупки платины из России до максимума за полгода
США увеличили закупки платины из России до максимальных с октября $115,6 млн