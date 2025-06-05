https://ria.ru/20250605/platina-2021174471.html

США увеличили закупки платины из России до максимума за полгода

США увеличили закупки платины из России до максимума за полгода - РИА Новости, 05.06.2025

США увеличили закупки платины из России до максимума за полгода

США в апреле нарастили ввоз платины из России до максимальных с октября прошлого года 115,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:30:00+03:00

2025-06-05T18:30:00+03:00

2025-06-05T18:30:00+03:00

экономика

сша

россия

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905251640_0:17:3528:2001_1920x0_80_0_0_8abb7eeb471b2491ffc7ccd0f62d201e.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США в апреле нарастили ввоз платины из России до максимальных с октября прошлого года 115,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. За месяц поставки выросли на треть, а в годовом выражении - почти на четверть. Россия в итоге стала вторым среди основных поставщиков платины в США, поднявшись на одну позицию. Бельгия, которая занимала эту позицию в начале весны, в апреле из-за падения поставок в 11 раз выпала из пятерки и стала шестой среди крупнейших экспортеров платины в Штаты. Лидером оставалась Южная Африка, при этом ее экспорт снизился на четверть в месячном выражении и на пятую часть в годовом выражении - до 270,8 миллиона долларов. Тройку лидеров теперь замыкает Германия, чьи продажи за месяц сократились на 20% и составили 66,4 миллиона долларов. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней.

https://ria.ru/20250605/serebro-2021098177.html

https://ria.ru/20250516/zoloto-2017255907.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, дональд трамп, в мире