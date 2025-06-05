Писториус выступил с радикальным призывом по России
Писториус призвал НАТО объявить РФ самой большой угрозой
© Getty Images / picture alliance/Helena DoldererМинистр обороны Германии Борис Писториус общается с журналистами перед встречей министров обороны стран НАТО. 5 июня 2025
© Getty Images / picture alliance/Helena Dolderer
Министр обороны Германии Борис Писториус общается с журналистами перед встречей министров обороны стран НАТО. 5 июня 2025
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. НАТО следует объявить Россию самой опасной угрозой, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей министров обороны стран альянса, его слова приводит Reuters.
"НАТО должна четко заявить в декларации саммита, что Россия является самой большой угрозой", — говорится в публикации.
"НАТО должна четко заявить в декларации саммита, что Россия является самой большой угрозой", — говорится в публикации.
Он добавил, что Германии дополнительно потребуется около 50-60 тысяч военнослужащих в соответствии с новыми целями НАТО.
На этой неделе Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что слова Писториуса о новом дальнобойном оружии для Украины больше рассчитаны на медийный эффект запугивания, чем на реальное применение на поле боя.
На этой неделе Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что слова Писториуса о новом дальнобойном оружии для Украины больше рассчитаны на медийный эффект запугивания, чем на реальное применение на поле боя.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.