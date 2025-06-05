https://ria.ru/20250605/pistorius-2021051305.html

Писториус выступил с радикальным призывом по России

Писториус выступил с радикальным призывом по России - РИА Новости, 05.06.2025

Писториус выступил с радикальным призывом по России

НАТО следует объявить Россию самой опасной угрозой, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей министров обороны стран альянса, его слова... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:29:00+03:00

2025-06-05T11:29:00+03:00

2025-06-05T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. НАТО следует объявить Россию самой опасной угрозой, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей министров обороны стран альянса, его слова приводит Reuters. "НАТО должна четко заявить в декларации саммита, что Россия является самой большой угрозой", — говорится в публикации.Он добавил, что Германии дополнительно потребуется около 50-60 тысяч военнослужащих в соответствии с новыми целями НАТО.На этой неделе Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что слова Писториуса о новом дальнобойном оружии для Украины больше рассчитаны на медийный эффект запугивания, чем на реальное применение на поле боя.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

https://ria.ru/20250605/dizen-2021015300.html

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