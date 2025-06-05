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В Саратовской области пилот упавшего самолета госпитализирован - РИА Новости, 05.06.2025
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17:43 05.06.2025 (обновлено: 18:10 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pilot-2021158099.html
В Саратовской области пилот упавшего самолета госпитализирован
В Саратовской области пилот упавшего самолета госпитализирован - РИА Новости, 05.06.2025
В Саратовской области пилот упавшего самолета госпитализирован
Пилот упавшего и загоревшегося самолета малой авиации в Саратовской области госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:43:00+03:00
2025-06-05T18:10:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Пилот упавшего и загоревшегося самолета малой авиации в Саратовской области госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин."Сегодня в 17.27 (16.27 мск) в Ершовском муниципальном районе в селе Новорепное пилот самолета малой авиации, по предварительной информации, допустил касание линии электропередачи, упал на поле и загорелся. Пилот в тяжелом состоянии госпитализирован бригадами скорой помощи в центральную районную больницу города Ершова. На месте работают экстренные службы, областная служба спасения. Обстоятельства произошедшего уточняются", - написал Юрин в Telegram-канале.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, состояние пациента врачи оценивают как средней степени тяжести."В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.Ранее в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России сообщили о проведении доследственной проверки: следователь осматривает место происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех причин, условий и обстоятельств произошедшего.По данным ведомства, Ан-2 совершил жесткую посадку, в результате воздушное судно получило механические повреждения.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области пилот упавшего самолета госпитализирован

Пилот упавшего самолета под Саратовом госпитализирован в тяжелом состоянии

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramНа месте жесткой посадки самолета в Саратовской области
На месте жесткой посадки самолета в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
На месте жесткой посадки самолета в Саратовской области
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Пилот упавшего и загоревшегося самолета малой авиации в Саратовской области госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.
"Сегодня в 17.27 (16.27 мск) в Ершовском муниципальном районе в селе Новорепное пилот самолета малой авиации, по предварительной информации, допустил касание линии электропередачи, упал на поле и загорелся. Пилот в тяжелом состоянии госпитализирован бригадами скорой помощи в центральную районную больницу города Ершова. На месте работают экстренные службы, областная служба спасения. Обстоятельства произошедшего уточняются", - написал Юрин в Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, состояние пациента врачи оценивают как средней степени тяжести.
"В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России сообщили о проведении доследственной проверки: следователь осматривает место происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех причин, условий и обстоятельств произошедшего.
По данным ведомства, Ан-2 совершил жесткую посадку, в результате воздушное судно получило механические повреждения.
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ПроисшествияСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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