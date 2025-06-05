https://ria.ru/20250605/peskov-2021076745.html

Песков высказался о важности Дня русского языка

Песков высказался о важности Дня русского языка - РИА Новости, 05.06.2025

Песков высказался о важности Дня русского языка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал День русского языка одним из важнейших для России. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:08:00+03:00

2025-06-05T13:08:00+03:00

2025-06-05T13:08:00+03:00

общество

россия

ново-огарево (московская область)

дмитрий песков

владимир путин

елена ямпольская

российское общество "знание"

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал День русского языка одним из важнейших для России. Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин работает в четверг в Ново-Огарево и проведет Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, где глава государства выступит со вступительным словом. Сам совет будет работать в смешанном режиме. "Само заседание приурочено к завтрашнему Дню русского языка - одному из важнейших для нас, нашей страны дней", - сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что большая часть участников будет принимать участие в совете в режиме видеоконференции. На заседании выступят советник президента РФ Елена Ямпольская, которая доложит, как выполнялись поручения главы государства по реализации госполитики по поддержке русского языка и народов России. В заседании поучаствует и помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, выступит глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, который расскажет о всероссийском конкурсе "Родная игрушка" и о молодежной мобильной интеллектуальной игре "Скажи по-русски". Также на заседании выступят заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова и ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, который сообщит о возрождении практики чтецких программ в образовательных организациях.

https://ria.ru/20240606/yazyk-1950512110.html

россия

ново-огарево (московская область)

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общество, россия, ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин, елена ямпольская, российское общество "знание", дальневосточный федеральный университет, театральный институт имени бориса щукина