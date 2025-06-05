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Песков высказался о важности Дня русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
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13:08 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/peskov-2021076745.html
Песков высказался о важности Дня русского языка
Песков высказался о важности Дня русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Песков высказался о важности Дня русского языка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал День русского языка одним из важнейших для России. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:08:00+03:00
2025-06-05T13:08:00+03:00
общество
россия
ново-огарево (московская область)
дмитрий песков
владимир путин
елена ямпольская
российское общество "знание"
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал День русского языка одним из важнейших для России. Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин работает в четверг в Ново-Огарево и проведет Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, где глава государства выступит со вступительным словом. Сам совет будет работать в смешанном режиме. "Само заседание приурочено к завтрашнему Дню русского языка - одному из важнейших для нас, нашей страны дней", - сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что большая часть участников будет принимать участие в совете в режиме видеоконференции. На заседании выступят советник президента РФ Елена Ямпольская, которая доложит, как выполнялись поручения главы государства по реализации госполитики по поддержке русского языка и народов России. В заседании поучаствует и помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, выступит глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, который расскажет о всероссийском конкурсе "Родная игрушка" и о молодежной мобильной интеллектуальной игре "Скажи по-русски". Также на заседании выступят заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова и ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, который сообщит о возрождении практики чтецких программ в образовательных организациях.
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россия
ново-огарево (московская область)
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общество, россия, ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин, елена ямпольская, российское общество "знание", дальневосточный федеральный университет, театральный институт имени бориса щукина
Общество, Россия, Ново-Огарево (Московская область), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Елена Ямпольская, Российское общество "Знание", Дальневосточный федеральный университет, Театральный институт имени Бориса Щукина
Песков высказался о важности Дня русского языка

Песков назвал День русского языка одним из важнейших для России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал День русского языка одним из важнейших для России.
Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин работает в четверг в Ново-Огарево и проведет Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, где глава государства выступит со вступительным словом. Сам совет будет работать в смешанном режиме.
"Само заседание приурочено к завтрашнему Дню русского языка - одному из важнейших для нас, нашей страны дней", - сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что большая часть участников будет принимать участие в совете в режиме видеоконференции. На заседании выступят советник президента РФ Елена Ямпольская, которая доложит, как выполнялись поручения главы государства по реализации госполитики по поддержке русского языка и народов России. В заседании поучаствует и помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, выступит глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, который расскажет о всероссийском конкурсе "Родная игрушка" и о молодежной мобильной интеллектуальной игре "Скажи по-русски". Также на заседании выступят заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова и ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, который сообщит о возрождении практики чтецких программ в образовательных организациях.
Книга А.С. Пушкина Евгений Онегин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
День русского языка
6 июня 2024, 02:33
 
ОбществоРоссияНово-Огарево (Московская область)Дмитрий ПесковВладимир ПутинЕлена ЯмпольскаяРоссийское общество "Знание"Дальневосточный федеральный университетТеатральный институт имени Бориса Щукина
 
 
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