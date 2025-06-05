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В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
В Кремле оценили разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжительности нового разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжительности нового разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что иногда и в более сжатое время можно сказать много важного. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Он продолжался 1 час 10 минут. "Здесь вы, наверное, скорее про эмоциональный фон спрашиваете. Разговор был, еще раз повторяю, конструктивным. И, наверное, ориентироваться на продолжительность буквально нет никакого смысла. Иногда в более сжатое время можно сказать очень много всего важного, что и было сказано вчера", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменилась ли тональность разговора Путина и Трампа по сравнению с предыдущим, была ли она менее дружелюбной.
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Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
Песков назвал разговор Путина и Трампа конструктивным