Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском произошла публичная перепалка в соцсетях. Глава Белого дома пригрозил лишить главу Tesla государственных субсидий, а он в ответ выступил за импичмент американскому лидеру и его замену вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Основные подробности — в материале РИА Новости:
- на прошлой неделе Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), но пообещал, что продолжит быть другом и советником президента;
- уже на этой неделе глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью";
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.
- сегодня Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета;
- миллиардер в ответ заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома;
- Трамп прокомментировал эту публикацию:
«
"Илон был на исходе, я попросил его уйти, отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!"
- при этом, по словам американского лидера, его не беспокоят нападки со стороны бизнесмена.
- Маск же после предложения президента США об отмене субсидий заявил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon;
- кроме того, он выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его президентом Джей Ди Вэнсом.