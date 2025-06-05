https://ria.ru/20250605/perepalka-2021200300.html

Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий

Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий - РИА Новости, 06.06.2025

Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий

Между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском произошла публичная перепалка в соцсетях. Глава Белого дома пригрозил лишить главу Tesla... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-05T23:36:00+03:00

2025-06-05T23:36:00+03:00

2025-06-06T00:37:00+03:00

в мире

сша

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spacex

конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском произошла публичная перепалка в соцсетях. Глава Белого дома пригрозил лишить главу Tesla государственных субсидий, а он в ответ выступил за импичмент американскому лидеру и его замену вице-президентом Джей Ди Вэнсом.Основные подробности — в материале РИА Новости: "Илон был на исходе, я попросил его уйти, отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!"

https://ria.ru/20250605/tesla-2021188662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, spacex, конфликт трампа и маска