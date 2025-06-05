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Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий - РИА Новости, 06.06.2025
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23:36 05.06.2025 (обновлено: 00:37 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/perepalka-2021200300.html
Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий
Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий - РИА Новости, 06.06.2025
Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий
Между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском произошла публичная перепалка в соцсетях. Глава Белого дома пригрозил лишить главу Tesla... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T23:36:00+03:00
2025-06-06T00:37:00+03:00
в мире
сша
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конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском произошла публичная перепалка в соцсетях. Глава Белого дома пригрозил лишить главу Tesla государственных субсидий, а он в ответ выступил за импичмент американскому лидеру и его замену вице-президентом Джей Ди Вэнсом.Основные подробности — в материале РИА Новости: &quot;Илон был на исходе, я попросил его уйти, отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!&quot;
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, spacex, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, SpaceX, Конфликт Трампа и Маска

Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском произошла публичная перепалка в соцсетях. Глава Белого дома пригрозил лишить главу Tesla государственных субсидий, а он в ответ выступил за импичмент американскому лидеру и его замену вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Основные подробности — в материале РИА Новости:
  • на прошлой неделе Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), но пообещал, что продолжит быть другом и советником президента;
  • уже на этой неделе глава Tesla жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью";

Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.

  • сегодня Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета;
  • миллиардер в ответ заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома;
  • Трамп прокомментировал эту публикацию:
«

"Илон был на исходе, я попросил его уйти, отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!"

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
  • при этом, по словам американского лидера, его не беспокоят нападки со стороны бизнесмена.
  • Маск же после предложения президента США об отмене субсидий заявил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon;
  • кроме того, он выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его президентом Джей Ди Вэнсом.
Вывеска завода Tesla - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Котировки Tesla обвалились после перепалки Трампа с Маском
Вчера, 20:43
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsSpaceXКонфликт Трампа и Маска
 
 
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