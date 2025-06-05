Счетная палата оценила масштаб растрат в Пентагоне
Счетная палата назвала масштаб растрат и хищений в Пентагоне значительным
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Счетная палата США заявила в своем докладе, что не может точно оценить полный масштаб растрат и хищений в Пентагоне, но оценивает его как значительный, и призвала военное ведомство ускорить прогресс по управлению рисками.
"Полный масштаб мошенничества, затрагивающего министерство обороны, неизвестен, но потенциально он значителен... МО США сообщило о подтвержденном мошенничестве на сумму почти 11 миллиардов долларов за 7 лет, что составляет лишь малую часть потенциального риска мошенничества в министерства обороны США", - говорится в докладе.
В счетной палате отмечают, что из 17 выдвинутых ими рекомендаций с 2019 года по май 2025 года были выполнены только четыре.
"Например, счетная палата обнаружила, что министерство обороны США может сэкономить 100 миллионов долларов или более, внедрив рекомендации по управлению рисками мошенничества, связанные с использованием аналитики данных для предотвращения, обнаружения и реагирования на мошенничество", - добавили в ведомстве.
Аудитор напомнил о ранее выявленном им случае, когда подставная компания поставила министерству обороны США неисправные детали, что привело к приостановке полетов 47 истребителей.