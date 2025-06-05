https://ria.ru/20250605/pentagon-2020990654.html

Счетная палата оценила масштаб растрат в Пентагоне

Счетная палата оценила масштаб растрат в Пентагоне - РИА Новости, 05.06.2025

Счетная палата оценила масштаб растрат в Пентагоне

Счетная палата США заявила в своем докладе, что не может точно оценить полный масштаб растрат и хищений в Пентагоне, но оценивает его как значительный, и... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:24:00+03:00

2025-06-05T01:24:00+03:00

2025-06-05T01:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Счетная палата США заявила в своем докладе, что не может точно оценить полный масштаб растрат и хищений в Пентагоне, но оценивает его как значительный, и призвала военное ведомство ускорить прогресс по управлению рисками. "Полный масштаб мошенничества, затрагивающего министерство обороны, неизвестен, но потенциально он значителен... МО США сообщило о подтвержденном мошенничестве на сумму почти 11 миллиардов долларов за 7 лет, что составляет лишь малую часть потенциального риска мошенничества в министерства обороны США", - говорится в докладе. В счетной палате отмечают, что из 17 выдвинутых ими рекомендаций с 2019 года по май 2025 года были выполнены только четыре. "Например, счетная палата обнаружила, что министерство обороны США может сэкономить 100 миллионов долларов или более, внедрив рекомендации по управлению рисками мошенничества, связанные с использованием аналитики данных для предотвращения, обнаружения и реагирования на мошенничество", - добавили в ведомстве. Аудитор напомнил о ранее выявленном им случае, когда подставная компания поставила министерству обороны США неисправные детали, что привело к приостановке полетов 47 истребителей.

https://ria.ru/20250528/mask-2019466463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, министерство обороны сша, в мире