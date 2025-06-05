Рейтинг@Mail.ru
Счетная палата оценила масштаб растрат в Пентагоне - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 05.06.2025 (обновлено: 01:25 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pentagon-2020990654.html
Счетная палата оценила масштаб растрат в Пентагоне
Счетная палата оценила масштаб растрат в Пентагоне - РИА Новости, 05.06.2025
Счетная палата оценила масштаб растрат в Пентагоне
Счетная палата США заявила в своем докладе, что не может точно оценить полный масштаб растрат и хищений в Пентагоне, но оценивает его как значительный, и... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:24:00+03:00
2025-06-05T01:25:00+03:00
сша
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Счетная палата США заявила в своем докладе, что не может точно оценить полный масштаб растрат и хищений в Пентагоне, но оценивает его как значительный, и призвала военное ведомство ускорить прогресс по управлению рисками. "Полный масштаб мошенничества, затрагивающего министерство обороны, неизвестен, но потенциально он значителен... МО США сообщило о подтвержденном мошенничестве на сумму почти 11 миллиардов долларов за 7 лет, что составляет лишь малую часть потенциального риска мошенничества в министерства обороны США", - говорится в докладе. В счетной палате отмечают, что из 17 выдвинутых ими рекомендаций с 2019 года по май 2025 года были выполнены только четыре. "Например, счетная палата обнаружила, что министерство обороны США может сэкономить 100 миллионов долларов или более, внедрив рекомендации по управлению рисками мошенничества, связанные с использованием аналитики данных для предотвращения, обнаружения и реагирования на мошенничество", - добавили в ведомстве. Аудитор напомнил о ранее выявленном им случае, когда подставная компания поставила министерству обороны США неисправные детали, что привело к приостановке полетов 47 истребителей.
https://ria.ru/20250528/mask-2019466463.html
https://ria.ru/20250515/ssha-2017195784.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
Счетная палата оценила масштаб растрат в Пентагоне

Счетная палата назвала масштаб растрат и хищений в Пентагоне значительным

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Счетная палата США заявила в своем докладе, что не может точно оценить полный масштаб растрат и хищений в Пентагоне, но оценивает его как значительный, и призвала военное ведомство ускорить прогресс по управлению рисками.
"Полный масштаб мошенничества, затрагивающего министерство обороны, неизвестен, но потенциально он значителен... МО США сообщило о подтвержденном мошенничестве на сумму почти 11 миллиардов долларов за 7 лет, что составляет лишь малую часть потенциального риска мошенничества в министерства обороны США", - говорится в докладе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Маск назвал борьбу с бюрократией в США крайне сложной задачей
28 мая, 04:25
В счетной палате отмечают, что из 17 выдвинутых ими рекомендаций с 2019 года по май 2025 года были выполнены только четыре.
"Например, счетная палата обнаружила, что министерство обороны США может сэкономить 100 миллионов долларов или более, внедрив рекомендации по управлению рисками мошенничества, связанные с использованием аналитики данных для предотвращения, обнаружения и реагирования на мошенничество", - добавили в ведомстве.
Аудитор напомнил о ранее выявленном им случае, когда подставная компания поставила министерству обороны США неисправные детали, что привело к приостановке полетов 47 истребителей.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
DOGE и Маск недооценивают хищения бюджетных средств в США, пишет NBC
15 мая, 19:07
 
СШАМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала