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Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии - РИА Новости, 05.06.2025
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16:56 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/pensii-2021137932.html
Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии
Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии - РИА Новости, 05.06.2025
Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии
Минтруд предложил ввести на всей территории России с 2027 года механизм досудебного обжалования решений по назначению пенсии, который ускорит процесс разрешения РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:56:00+03:00
2025-06-05T16:56:00+03:00
россия
антон котяков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минтруд предложил ввести на всей территории России с 2027 года механизм досудебного обжалования решений по назначению пенсии, который ускорит процесс разрешения спорных вопросов с помощью работы специальных межведомственных рабочих групп, сообщили в пресс-служба министерстве. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд предложил ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсии. Этот механизм позволит урегулировать спорные вопросы оперативно, без обращения в судебные органы. Институт досудебного регулирования предлагается внедрить с 2027 года. Согласно тексту законопроекта, заявления о несогласии с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав", - говорится в сообщении. Глава Минтруда Антон Котяков объяснил, что сейчас россияне вынуждены обращаться в суд для подтверждения стажа при отсутствии в системе Социального фонда документов, подтверждающих его наличие. Введение досудебного механизма позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений. Такой механизм работы уже был апробирован в новых регионах. В ведомстве уточнили, что межведомственные комиссии по реализации пенсионных прав граждан имеют полномочия на включение периодов в пенсионный стаж, в этом могут быть задействованы также эксперты из Федеральной налоговой службы, Роструда и других ведомств. "Судебная практика показывает, что большинство исковых требований граждан в части назначения пенсии удовлетворяются. В то же время срок судебного разбирательства зачастую выходит за рамки одного года. При наличии досудебного порядка урегулирования жалоб такие требования могли бы быть удовлетворены Соцфондом без обращения граждан в суд", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20250605/pensiya-2020985662.html
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россия, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
Россия, Антон Котяков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Общество
Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии

Минтруд РФ предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минтруд предложил ввести на всей территории России с 2027 года механизм досудебного обжалования решений по назначению пенсии, который ускорит процесс разрешения спорных вопросов с помощью работы специальных межведомственных рабочих групп, сообщили в пресс-служба министерстве.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
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"Минтруд предложил ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсии. Этот механизм позволит урегулировать спорные вопросы оперативно, без обращения в судебные органы. Институт досудебного регулирования предлагается внедрить с 2027 года. Согласно тексту законопроекта, заявления о несогласии с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав", - говорится в сообщении.
Глава Минтруда Антон Котяков объяснил, что сейчас россияне вынуждены обращаться в суд для подтверждения стажа при отсутствии в системе Социального фонда документов, подтверждающих его наличие. Введение досудебного механизма позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений. Такой механизм работы уже был апробирован в новых регионах.
В ведомстве уточнили, что межведомственные комиссии по реализации пенсионных прав граждан имеют полномочия на включение периодов в пенсионный стаж, в этом могут быть задействованы также эксперты из Федеральной налоговой службы, Роструда и других ведомств.
"Судебная практика показывает, что большинство исковых требований граждан в части назначения пенсии удовлетворяются. В то же время срок судебного разбирательства зачастую выходит за рамки одного года. При наличии досудебного порядка урегулирования жалоб такие требования могли бы быть удовлетворены Соцфондом без обращения граждан в суд", - добавили в сообщении.
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