https://ria.ru/20250605/pensii-2021137932.html

Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии

Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии - РИА Новости, 05.06.2025

Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии

Минтруд предложил ввести на всей территории России с 2027 года механизм досудебного обжалования решений по назначению пенсии, который ускорит процесс разрешения РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:56:00+03:00

2025-06-05T16:56:00+03:00

2025-06-05T16:56:00+03:00

россия

антон котяков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минтруд предложил ввести на всей территории России с 2027 года механизм досудебного обжалования решений по назначению пенсии, который ускорит процесс разрешения спорных вопросов с помощью работы специальных межведомственных рабочих групп, сообщили в пресс-служба министерстве. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд предложил ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсии. Этот механизм позволит урегулировать спорные вопросы оперативно, без обращения в судебные органы. Институт досудебного регулирования предлагается внедрить с 2027 года. Согласно тексту законопроекта, заявления о несогласии с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав", - говорится в сообщении. Глава Минтруда Антон Котяков объяснил, что сейчас россияне вынуждены обращаться в суд для подтверждения стажа при отсутствии в системе Социального фонда документов, подтверждающих его наличие. Введение досудебного механизма позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений. Такой механизм работы уже был апробирован в новых регионах. В ведомстве уточнили, что межведомственные комиссии по реализации пенсионных прав граждан имеют полномочия на включение периодов в пенсионный стаж, в этом могут быть задействованы также эксперты из Федеральной налоговой службы, Роструда и других ведомств. "Судебная практика показывает, что большинство исковых требований граждан в части назначения пенсии удовлетворяются. В то же время срок судебного разбирательства зачастую выходит за рамки одного года. При наличии досудебного порядка урегулирования жалоб такие требования могли бы быть удовлетворены Соцфондом без обращения граждан в суд", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20250605/pensiya-2020985662.html

https://ria.ru/20250603/pensii-2020670736.html

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россия, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество